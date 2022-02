Ukraine: Alles ist anders

Krieg. Bis vor ein paar Tagen war das noch ein Wort, das ich nur aus dem Geschichtsunterricht kannte. Aus Schulbuchseiten voll mit Daten, Namen und Fakten, die ich für irgendeine Prüfung auswendig lernen musste. Von Museumsbesuchen, in denen es oftmals nur um abgedruckten Text auf großen Tafeln ging. Von Gedenkstätten mit großen Statuen oder Kunst, die von vielen Passanten links liegen gelassen wurden. Was ich damit sagen will, liebe Leserinnen und Leser, ist: Krieg war für mich immer weit weg. So weit in der Vergangenheit, dass es für mich wirklich nur das war: Vergangenheit. Natürlich wusste ich, wie schrecklich es gewesen sein muss. Wie unfair und wie brutal und wie tödlich. Aber erlebt habe ich es nicht und auch niemand aus meiner Familie – zumindest niemand, der mir noch davon berichten könnte. Ich bin hineingeboren worden in eine Zeit des Friedens, in eine Zeit der offenen Grenzen und in ein Europa, in dem man sich frei und vor allem angstfrei bewegen kann. Zumindest bis zum heutigen Tag.Jetzt ist alles anders und auch diese Kolumne wird anders sein, als Sie es gewohnt sind, liebe Leserinnen und Leser. Bei dem, was gerade in der Ukraine passiert – diese ersten Zeilen tippe ich schon am Donnerstag – steht mir nicht der Sinn nach Witz, Satire oder ähnlichem. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Aber im Moment flackern Bilder von Panzern, zerstörten Wohnhäusern und erste Todesmeldungen aus der Ukraine über den Fernsehbildschirm in meinem Homeoffice, der seit dem Morgen unerbittlich läuft.

Ich will Ihnen lieber berichten, wie meine Kolleginnen, Kollegen und ich diesen Tag erlebt haben. Schon früh am Morgen geht es los mit den Nachrichten. Noch im Schlafanzug sehe ich dutzende Push-Nachrichten auf meinem Smartphone-Bildschirm. Ich klicke sie ungläubig alle an. Beim Frühstück gibt es natürlich kein anderes Thema. Passiert das gerade wirklich? Wie konnte es soweit kommen? Wie wird es weitergehen? Um 9 Uhr schalte ich den Laptop im Homeoffice an. Der Arbeitstag wird anders ablaufen als geplant. Wir müssen das Thema aufgreifen, am besten heute noch. Der erste Griff geht zum Telefon. Die Kollegin und ich besprechen, was wir jetzt tun können. Welche Ukrainer und Russen wir in Speyer und Umgebung kennen, die uns berichten können, wie es ihnen geht, was sie von der Familie vor Ort mitbekommen. Darauf sind wir trainiert: große Themen lokal runterzubrechen. Auch die schlimmen.

Eine unserer freien Autoren meldet sich, kennt jemanden, will mal anrufen und fragen. Auch ich habe jemanden ans Telefon bekommen. Sie ist sprachlos, schockiert, durch den Wind. Sie braucht Zeit, um das zu verarbeiten, was da gerade passiert. Unsere Autorin berichtet von Tränen in einem anderen Telefonat, von Fassungslosigkeit und von Angst. Großer Angst. Was passiert mit den Menschen, die noch in der Ukraine sind?

Immer wieder unterbrechen die Kolleginnen und Kollegen die Arbeit, hören Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg oder Olaf Scholz übers Smartphone oder den Fernseher zu. Auch bei uns macht sich Fassungslosigkeit breit. Der älteste Kollege an diesem Tag im Büro ist gerade mal 34. Wir alle kennen so eine Situation nicht. Die Leichtigkeit, der Spaß, der sonst im Büro und in den Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen vorherrscht, zeigt sich heute nicht. So einen Tag habe ich noch nie erlebt.

In Speyer leben laut Stadtverwaltung 99 Menschen mit einem ukrainischen Pass. Das hat ein Kollege erfragt. Wer sie sind, wissen wir nicht. Auch nicht, ob sie in der Ukraine noch Familie haben. Bundeskanzler Olaf Scholz hat von einem dunklen Tag für Europa gesprochen. Ich weiß, dass es den am Donnerstag auch in Speyer gegeben hat.

Bleiben Sie mit Ihren Gedanken bei den Ukrainerinnen und Ukrainern.

Anne Lenhardt