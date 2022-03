Sahara-Staub: Ungefiltert

Normalerweise sind Filter alles. Die Rede ist natürlich von der App Instagram, über die schöne Urlaubsfotos, leckeres Essen und jede Menge Selfies mit ein paar Klicks und den passenden Voreinstellungen noch schöner und neiderweckender werden. Mehr als eine Milliarde aktive Nutzer hat die Plattform, die mittlerweile zum Facebook-Konzern „Meta“ gehört. Allein in Deutschland sind es fast 28 Millionen – darunter sind auch die RHEINPFALZ, die Stadt Speyer und ich.Beim Veröffentlichen eines Fotos mal keinen Filter zu benutzen war da bisher eher die Ausnahme, auf die immer so schön mit dem Hinweis „#nofilter“ – also „Kein Filter“ – aufmerksam gemacht wurde. Ein Bild ohne Filter, das gab es nicht oft. Bis zum Sahara-Staub, der kürzlich auch über Speyer wegfegte und alles in wunderschöne Sepia-Töne tauchte. Er war wie gemacht für das Netzwerk, genau genommen gibt es dort sogar so einen Sepia-Filter. Braun-rote Fotos aus Speyer suchte man jedoch vergebens – weder die mit Sahara-Schleier, noch die mit dem eingebauten Filter konnte man finden. Woran das wohl liegt? Vermutlich ist Speyer halt auch einfach ohne Filter schon schön genug.

Ausschuss: Unklar

Schön ist es ja auch, wenn man sich über die kleinen Dinge im Leben freuen kann: ein nettes Lächeln von der Person an der Supermarktkasse, die ersten Sonnenstrahlen oder die knallrot blühende Zierquitte vor dem heimischen Wohnzimmerfenster. Auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben hoffentlich genug Gründe zur Freude. Das war in dieser Woche auch bei der Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler der Fall, wobei man ernsthaft zugeben muss, diesen Grund zur Freude nicht so recht auf dem Schirm gehabt zu haben. Aber gut. Ganze 291 Minuten und 30 Sekunden dauerte nämlich die jüngste Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion. 291 Minuten und 30 Sekunden. Fast fünf Stunden! Die Stadt-Chefin lies sich davon aber nicht beirren und meinte nur stolz: Gut, dass es keine 300 Minuten geworden sind. Der nächste Stadtrat werde wahrscheinlich (!) kürzer tagen. Wahrscheinlich, hm. Wir in der Lokalredaktion decken uns vielleicht vorsichtshalber doch mit Snacks und Kaffee ein. Nur um sicher zu gehen.

Digitalisierung: Undenkbar

So sicher wie das Amen in der Kirche ist für die Stadt auch der Umstieg der Verwaltung auf papierloses Arbeiten. Dem Traum vom papierlosen Büro ist Speyer kürzlich nun erheblich nähergekommen – mit einem neuen Dokumentenmanagementsystem, das auch in Neustadt und Neuwied zum Einsatz kommt. „Auf dem Weg zur Smart City wollen wir in Speyer papierbasierte Prozesse Stück für Stück modifizieren und optimieren“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler in einer entsprechenden Pressemitteilung zitiert. Los geht es demnach in der städtischen EDV-Abteilung, die anderen Fachbereiche sollen folgen. In eigener Sache hoffen wir mal, dass nicht jedes Papier verschwinden wird. Zumindest das nahezu immer aus 100 Prozent Recyclingmaterial bestehende Papier mit der Aufschrift „Speyerer Rundschau“ würden wir dort auch künftig noch gerne auf den Schreibtischen sehen.

Polizei: Unsicher

Apropos Schreibtisch: In der Lokalredaktion kommen natürlich auch täglich E-Mails von der Polizeiinspektion Speyer an. Manchmal geht es dabei um die Unfallstatistik, oft aber um Diebstähle, Einbrüche und betrunkene Autofahrende. So war das auch bei einer E-Mail vom Montag. Darin stand, dass Unbekannte im Kleingartenrevier in der Rheinhäuser Straße eingebrochen waren und dabei einen Schaden in Höhe von rund 2700 Euro verursachten. Ein Fernseher, eine Soundbar, ein Akku-Schrauber und ein Receiver kamen abhanden. In drei weiteren Gartenhäusern versuchten die Täter ihr Glück, kamen aber nicht weit. Wobei: Ob es nur ein Täter war, eine Täterin oder gleich mehrere Leute, das wissen natürlich weder die Polizei noch wir. Wie formuliert man das also so, dass alle Möglichkeiten offen bleiben? Die Polizei hat in dieser Woche eine neue Möglichkeit ausprobiert und statt der bisher üblichen Formulierung „die Täter“ einfach mal „die Täterschaft“ draus gemacht. Ob das jetzt die gendergerechte Version ist, die Einzahl- und Mehrzahl und alle Geschlechter auf einmal abdeckt?

Freuen Sie sich über die kleinen Dinge im Leben und bleiben Sie gesund, wünscht Anne Lenhardt.