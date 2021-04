Der erste Arbeitstag hat früh begonnen für Anne Lenhardt. Seit Dienstag arbeitet die 30-Jährige als Redakteurin im Team der Speyerer Rundschau und tritt damit die Nachfolge von Anna Warczok an, die in die Multimedia-Redaktion der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ gewechselt hat. In Speyer kennt sich die „Neue“ im Team schon gut aus: Geboren wurde sie im „Diak“, aufgewachsen ist sie in Hanhofen und hat bis zum Abitur das Hans-Purrmann-Gymnasium besucht. In Paderborn und Essen hat sie Medienwissenschaften und englische Literatur- und Kulturwissenschaften studiert und nebenbei für Zeitungen und Zeitschriften gearbeitet. Das Volontariat bei der RHEINPFALZ führte sie dann 2016 wieder in die Pfalz, wo sie den Redakteursjob in vielen Lokalredaktionen und Ressorts kennenlernte. Nach der Ausbildung hat Anne Lenhardt zweieinhalb Jahre die Kultur- und Landberichterstattung in der Lokalredaktion Frankenthal betreut. In Speyer kümmert sich die Wahl-Mannheimerin nun um die Themen der Domstadt. In ihrer Freizeit geht sie am liebsten Wandern oder ins Kino. Sie hat eine Schwäche für gutes Essen, Tanz und neue Nähprojekte.