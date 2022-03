Am 1. Februar hat Anne-Kathrin Schmalz die weibliche Leitung des St.-Vincentius-Krankenhauses komplettiert. Mit der 37-Jährigen besetzt dort zum ersten Mal eine Frau die Position der Verwaltungsdirektorin.

„Auf dieser Stelle wollte ich sein“, sagt Schmalz. Sie sei begeistert von dem konfessionell geprägten und gleichzeitig mit moderner Infrastruktur ausgestattetem Haus in Speyer. Ihre beruflichen Wurzeln liegen in Heidelberg, wo Schmalz auch zur Welt gekommen ist, ihr duales Betriebswirtschaftsstudium aufgenommen und abgeschlossen hat und sechs Jahre lang stellvertretende Geschäftsführerin des St.-Josef-Krankenhauses war. „Nach der langen Zeit wollte ich einen Wechsel mit neuen Herausforderungen“, sagt sie. Zu Hause ist sie an der Bergstraße. Eigentlich will sie da genau so wenig weg wie ihr Partner. „Aber es ist nichts in Stein gemeißelt“, kündigt sie „intensive Entdeckungsreisen“ rund um ihren neuen Arbeitsplatz an.

Wenig Abgänge am Vincenz

Jetzt aber will Schmalz erst mal ankommen. „Jeder freut sich, dass ich da bin“, sagt sie und freut sich über die große Willkommenskultur, der sie in der Klinik begegne. Ihr sei wichtig, alle Bereiche, Kollegen und Mitarbeiter kennenzulernen, sagt die Verwaltungsdirektorin. Bei rund 800 Beschäftigten sei das eine große Aufgabe, räumt Schmalz ein, hält sie aber für lösbar. Danach werde sie externe Kontakte knüpfen und die Vorzüge des „Vincenz“ nach außen tragen, kündigt sie an.

Über den guten Zulauf zu den therapeutischen Ausbildungsangeboten des Krankenhauses freue sie sich, der Bereich der Pflegeschulen gestalte sich aber schwieriger. „Die Ausbildung zur Pflegekraft mit ihrer ganzen Vielfalt und den Aufstiegsmöglichkeiten attraktiv darzustellen, gehört deshalb zu meinen dringlichen Aufgaben“, ist sie überzeugt.

Auf die Eröffnung des derzeit noch nicht abgeschlossenen Krankenhaus-Neubaus freut sich Schmalz schon heute. Als „auch optisch toll gelöst“ beschreibt sie den Schritt der Klinik in die Zukunft. Im Hinblick auf für sie erstaunlich wenig Fluktuation wolle sie diese Kontinuität fortführen. Der Schlüssel dafür, dass Vincenz-Mitarbeiter selbst in Pandemie-Zeiten nur selten den Arbeitgeber wechseln, liege im guten Miteinander auf allen Krankenhaus-Ebenen, ist Schmalz überzeugt.

Mehr Digitalisierung

Den offenen Austausch will sie unterstützen, die Türen offen halten, die Tradition der Niederbronner Schwestern einschließlich der familiären Atmosphäre für Mitarbeiter und Patienten bewahren. Das alles schätzt Schmalz schon jetzt an dem Krankenhaus, in dem sie sich gut vorstellen kann, lange zu arbeiten.

Was die Verwaltungsdirektorin unbedingt angehen will, ist die Digitalisierung. Sie sieht die Klinik auch auf diesem Gebiet auf einem guten Weg, medial gut ausgestattet und videofähig in allen Schulen. Aber auch an ihrem Arbeitsplatz gebe es noch viel Papier, sagt sie. „Zu viel.“ Grundsätzlich ist Schmalz nicht gegen Präsenz. „Sie und persönliche Kontakte sind und bleiben wichtige Elemente.“ Die große Herausforderung sei, eine Mischung zu finden, die allen und allem gerecht werde, sagt sie. Auch der Schritt hin zu mehr Digitalisierung ängstigt Schmalz nicht. „Spenden- und Fördermittel stehen zur Verfügung.“ Sich auch langfristige und hohe Ziele zu setzen, ist für die Verwaltungsdirektorin wesentlich und spannend. „Darauf will ich mich einlassen.“

Auch wenn sie mit dem Auto zur Arbeit fährt, ist das Fahrrad ihre große Leidenschaft. Die teilt sie mit ihrem Partner, fährt am liebsten auf zwei Rädern in die Umgebung oder mit leichtem Gepäck in den Urlaub. „Vielleicht im Sommer auch zur Arbeit nach Speyer“, überlegt sie.