Schülerinnen und Schüler von zwei Speyerer Schulen beteiligen sich am Samstag, 12. Juni, mit Aktionen am Anne-Frank-Tag. Schriftzüge zum Gedenken an das Holocaust-Opfer sprühen Schüler der Realschule plus Siedlungsschule am Samstag mit wasserlöslicher Kreidefarbe an öffentliche Plätze und Haltestellen in Speyer. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Die AG „SoRmC“, die aus vier Schülerinnen und Schülern der neunten Klasse besteht, hat demnach Schablonen im DIN-A4-Format mit verschiedenen Schriftzügen vorbereitet. Wer mehr über das Leben des im März 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen getöteten Mädchens erfahren will, kann laut Stadt mit dem Smartphone einen QR-Code scannen, den die Schülerinnen und Schüler am Samstag auf Flyern verteilen. Er führt in ein „digitales Hinterzimmer“, das einen Rundgang durch das Hinterhaus ermöglicht, in dem Anne Frank damals versteckt wurde.

Die Courage-AG des Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasiums hat sich mit der Lebensgeschichte Anne Franks befasst und unter anderem eine Plakatausstellung zusammengestellt. Sie ist ab Freitag, 11. Juni, im Foyer der Schule zu sehen. Mit dem Holocaust-Überlebenden Tswi Herschel haben die Schüler ein Video-Interview geführt und einen Film über wichtige Orte jüdischer Geschichte in Speyer erstellt. Sie können auf der FMSG-Webseite sowie auf dem Youtube-Kanal der Schule abgerufen werden. Der Courage-AG gehören Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen fünf, neun und zwölf an.

Der Anne-Frank-Tag wird seit 2017 am Geburtstag des niederländisch-deutschen Mädchens begangen und vom Anne-Frank-Zentrum in Berlin koordiniert.