Corona-Herbst: Zunehmende Sorge

„Egal was man macht, irgendwie kommt man ja doch immer auf Corona zu sprechen“, hat ein Kollege in dieser Woche zu mir gesagt. Wie recht er hat. Seit Monaten kreisen unsere Gedanken um das Virus, beschäftigen wir uns damit, kommen gar nicht davon los. Wie denn auch, wenn es uns überall hin verfolgt. So wie Anfang dieser Woche. Da war es endlich mal soweit: der goldene Herbst stattete der Stadt einen Besuch ab, auch wenn es nur eine kurze Stippvisite war. Sommerschein, blauer Himmel, bunte Blätter – herrlich. Das waren die Gedanken im ersten Moment. Im zweiten, beim Blick auf die Maximilianstraße, dann ein mulmiges Gefühl: „So viele Menschen überall. Dabei steigen die Zahlen doch!“, schreit die Pandemie-geplagte innere Stimme sofort.

Ein paar Tage später dann, ein anderes Bild: die Sonne ist weg, die Masken dafür überall da. Die Zahlen steigen, das hat jeder mitbekommen. Seit Donnerstag gilt Warnstufe „Orange“ – dem Virus ist der goldene Herbst schnuppe.

Weihnachtsmarkt: Kleine Hoffnung

Ein untrügliches Zeichen für die Rückkehr der kleinen Nervensäge namens C ist die Tatsache, dass im Redaktions-Mailordner wieder Absagen von Veranstaltungen eintrudeln. Der Grund, unisono: „das aktuelle Infektionsgeschehen“. So kam eigentlich wenig überraschend, was die Stadtverwaltung in dieser Woche verkündete: den geplanten „Ersatz“-Weihnachtsmarkt, das Weihnachtsdorf auf dem Festplatz, wird es nicht geben. Eine traurige Nachricht, aber, im Hinblick auf „das aktuelle Infektionsgeschehen“, sicherlich die folgerichtige. Und dennoch: Der Verlustschmerz bleibt – bei den Besuchern über das ausbleibende Weihnachtsmarkt-Flair, bei den von der Krise stark gebeutelten Schaustellern über wieder einmal entgangene, so dringend benötigte Einnahmequellen.

Kampflos will die Stadt dem Virus aber offenbar nicht das Feld überlassen: Immerhin einige Schausteller sollen ihre Stände „großflächig verteilt“ in der Stadt aufstellen können. Ganz in trockenen Tüchern ist diese Sache aber leider noch nicht. Bleibt zu hoffen, dass am Ende nicht auch dabei „das aktuelle …“ – Sie wissen schon – dazwischenfunkt.

Besondere Maske: Großer Blödsinn

Das aktuelle Infektionsgeschehen macht übrigens einmal mehr deutlich, zu welch festem Bestandteil mittlerweile Masken in unserem Leben geworden sind. Für einige sind sie offenbar sogar zu einem selbstverständlichen Teil des Outfits geworden: da wird der Mund-Nasen-Schutz farblich mit der Krawatte, dem Rock, den Schuhen, der Tasche abgestimmt. Andere greifen zu lustigen Mustern oder interessanten Formen. Manchmal treibt das alles aber auch sehr seltsame Blüten. So hat der Zoll etwa vor ein paar Tagen eine Warensendung mit einer Maske aus – Achtung – Krokodilleder abgefangen. Die notwendige Sondergenehmigung hatte der Empfänger natürlich nicht parat.

Warum sich jemand sowas kauft? Ich weiß es nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass irgendein armes Tier sein Leben für dieses Ding lassen musste – besonders schön sah es auf den Zoll-Fotos auch nicht aus. Mal im Ernst, Leder im Gesicht? Wie soll das bequem sein? Hannibal Lecter lässt grüßen.

Natur vor dem Fenster: Besondere Tiere

Ich verspreche, in diesem Beitrag geht es nicht um Corona. Nicht einmal ein bisschen, nicht einmal am Rande. Nein, es geht zur Abwechslung mal um ein angenehmes Thema: Unsere Serie „Natur vor dem Fenster“, in der ein Experte anhand von Leserfotos beurteilt, was so alles in Speyerer und Umlandsgärten kreucht und fleucht, erfreut sich großer Beliebtheit. Und was da alles an Tieren und Insekten unterwegs ist! Wir in der Redaktion haben bei der einen oder anderen Einsendung auch schon gerätselt, welches geheimnisvolle Wesen da abgebildet ist. Und manches erstaunt auch die Experten. So sehr, dass sie von außerhalb angereist kommen, um ein außergewöhnliches Exemplar zu begutachten. Eine besondere Geschichte hat jetzt einer unserer Leser erlebt – und wir berichten natürlich darüber. Mehr dazu gibt es in der kommenden Woche. Na, neugierig? Gut. Das nennt man neudeutsch übrigens einen „Teaser“.