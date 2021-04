VHS-Programm: Neue Kurse

Die Sommerferien sind da, und damit beginnt auch für viele die Urlaubszeit. Der sieht in diesem Jahr wohl für die meisten dank eines Virus mit C wohl anders aus als gewohnt. Glaubt man diversen Umfragen, trauen sich in diesem Sommer die wenigsten in die große weite Welt hinaus. Viele bleiben in der Heimat, und wenn es schon ins Ausland geht, dann meist in ein nicht allzu weit entferntes Nachbarland.

Doch auch wenn die hart erkämpfte Strandfigur in diesem Jahr wohl nicht allzu oft – oder gar nicht – präsentiert werden kann – das Sportprogramm sollte man deshalb nicht aufgeben. Bewegung ist wichtig, trotz oder gerade während der Corona-Zeit. Das neue Programm der Speyerer Volkshochschule bietet Interessierten dazu zahlreiche Möglichkeiten. Rückenübungen, Pilates, Lauftraining – für fast jeden Geschmack hat die VHS was im Angebot.

Wer seinen Körper bewegen und gleichzeitig was für seinen Geist tun will, hat die Qual der Wahl aus diversen Yoga-, Tai Chi- und Qi Gong-Kursen. Ein Angebot sticht beim Blättern im Katalog besonders ins Auge: „Yoga für pfundige Frauen“. Beschreibung: „Jede kann Yoga üben, auch wenn Sie keine Elfe sind.“ Gibt es in der Welt der Sagen und Märchen wirklich keine „pfundigen“ Elfen? Diskriminierend!

Es ist natürlich richtig, wenn die VHS-Verantwortlichen schreiben, dass Yoga nicht nur was für die Dünnen und Schlanken ist. Bestes Beispiel ist Yoga-Star Jessamyn Stanley. Die US-Amerikanerin gehört eher zur Kategorie der „pfundigen“ Gurus, kann sich aber verbiegen, dass einem schwindelig wird.

Es ist grundsätzlich löblich, dass die Volkshochschule die Volkssportart Yoga auch jenen Frauen näher bringen will, die nicht aussehen wie die typischen durchtrainierten Instagram-Yoginis. Aber, liebe VHS, was ist mit „pfundigen“ Männern? Auch die sollten doch von Übungen wie dem Sonnengruß und dem herabschauenden Hund profitieren können.

Stadt-Homepage: Neue Ideen

Speziell für Männer bietet die VHS immerhin einen Kochkurs an. Nicht auf dem Menü steht dort leider ein typisch pfälzisches Gericht, dessen Rezept die Speyerer Stadtverwaltung auf ihrer neuen aufpolierten Homepage bereitstellt – und zwar nicht nur für deutschsprachige Touristen, sondern auf Englisch auch für das internationale Publikum. Ich finde: Das wertet die regionale Küche direkt nochmal auf. „Palatine liver dumplings“ klingt gleich viel edler als „Pälser Lewwerkneedl“. Aber egal, wie man das Gericht nun nennt: Der Verzehr kurz vor einem Yoga-Kurs ist in jedem Fall nicht empfehlenswert.

Weinzehnt: Neue alte Tradition

Zu Pfälzer Leberknödeln passt bekanntlich auch immer ein guter „Woi“ aus der Region. Der bistumseigene Vorrat wurde vor ein paar Tagen wieder kräftig aufgefüllt: Eine Delegation aus dem südpfälzischen Kirrweiler war nach Speyer gereist, um den „Weinzehnt“ an Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Weihbischof Otto Georgens zu überreichen. Doof nur, dass beim Bistum offenbar niemand von diesem Termin wusste. Nach Informationen dieser Zeitung stand die Südpfälzer Gruppe unangekündigt am Bischofshaus. Aber halb so wild: Bischof und Weihbischof waren zum Glück zugegen und alle konnten – mit Corona-gebührendem Abstand – sogar für ein Foto posieren. Das großzügige Geschenk aus Kirrweiler ist in Speyer angekommen. Wichtige Traditionen trotzen eben auch einer Pandemie.

Krause trifft Seiler: Neues Format

Speyer ist bekanntlich nicht nur bei Touristen beliebt. Auch das Fernsehen tummelt sich öfter mal in der besten Stadt der Welt. Meist geht es dabei um den Dom. In dieser Woche jedoch stand Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler im Fokus der Kameras. Beim feierlichen Empfang von knapp 40 Neubürgern im Historischen Ratssaal tauchte ein prominenter Gast auf: der SWR-Moderator Pierre M. Krause. Er begleitete das Speyerer Stadtoberhaupt am Dienstag für eine der ersten Folgen von „Pierre trifft Bürgermeister“, eine Rubrik der Pierre M. Krause Show. Auch am Mittwoch hat der SWR in der Domstadt gedreht. Ausgestrahlt wird die Sendung wahrscheinlich im September. Ob die beiden auch Rezepte ausgetauscht haben?

Hundekotbeutel: Neue Farbe

Auch die beste Stadt der Welt ist vor einem Problem nicht sicher: wild entsorgter Müll. Den gibt es in Speyer leider zu Genüge. Einwohner und Stadt kämpfen seit Jahren gegen den unschönen Umweltfrevel. In dieser Woche haben die Mitglieder des städtischen Umweltausschusses eine Entscheidung getroffen, von der sie sich zumindest einen kleinen Erfolg im immerwährenden Kampf gegen die Vermüllung der Stadt erhoffen. Künftig gibt es in der Domstadt keine schwarzen Müllbeutel mehr, sondern welche in der Signalfarbe rot. Die Hoffnung: Die so auffällig verpackten Hinterlassenschaften der Vierbeiner landen dann häufiger in den dafür vorgesehenen Stationen statt in der Landschaft. Einen entsprechenden Antrag auf Änderung der Hundekotbeutel-Farbe hatte die Speyerer CDU eingereicht. Ausgerechnet. Die Schwarzen setzen sich für die Roten ein. Aber im Kampf für die gute Sache kann man ruhig (Partei-)farbblind sein.