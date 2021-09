Einen Tag im Zeichen des Radfahrens will die Initiative bieten, die am Sonntag, 12. September, von 10 bis 17 Uhr das „2. Speyerer Sattelfest“ veranstaltet. Motto: „Familien, Hobbyradler und E-Biker entdecken auf zwei Touren das Speyerer Umland“.

Der Domgarten ist Ausgangpunkt für zwei Runden über 15 beziehungsweise 38 Kilometer, der Einstieg ist aber auch an anderen Stellen möglich. Wer an den einzelnen Stationen Stempel sammelt, nimmt an einer Verlosung teil. Hauptpreis ist ein Fahrrad, das die Firma Edeka Stiegler gestiftet hat, wie Mitorganisatorin Claudia Stocker berichtet. Preisübergabe sei am Freitag, 29. Oktober, wenn im Kulturhof Flachsgasse auch die Sieger des Stadtradelns ausgezeichnet werden. Die gefahrenen Strecken könnten auch für das Stadtradeln gewertet werden, das ab 10. September läuft, so Stocker.

Wichtiger für die Terminwahl sei aber gewesen, dass es eigentlich der Altstadtfest-Sonntag ist. Dass das Altstadtfest nun Corona-bedingt ausfalle, tue der Vorfreude keinen Abbruch, so Stocker, neben der Helmut Back, Tom Kemmer und Bernd Webel sowie der Verein Inspeyered zu den Veranstaltern gehört. Aber auch weitere Vereine und Sponsoren unterstützten. Details gibt’s im Netz unter sattelfest-speyer.de.

Stempelstationen unterwegs

Stempel- und Verpflegungsstationen auf der kürzeren der zwei Touren sind Naturspur Otterstadt, der Hockeyclub Speyer und Blackstork im Industriehof. Bei der längeren Tour kommen der RV 1897 Schifferstadt, das Naturfreundehaus Iggelheim sowie die Radrennbahn Dudenhofen hinzu. Jeweils dabei ist die Station im Domgarten, wo ein Geschicklichkeitsparcours aufgebaut ist und um 15 Uhr Stadtradel-Stars empfangen werden. Die Veranstalter bitten um Anmeldung auf der Aktionshomepage unter sattelfest-speyer.de/anmeldung/. Die Premiere 2020 habe 400 Teilnehmer gezählt, diesmal werde auf noch mehr gehofft.