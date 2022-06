Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) und Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) haben am Samstagnachmittag die Stadtradeln-Aktion auf dem Domplatz mit einer ersten Tour eröffnet. „Wir haben eine tolle Kulisse und ein super Wetter“, sagte Kabs. Sie erhofft sich, dass so viel Menschen wie möglich mitmachen.

„Das Stadtradeln hat begonnen!“, verkündete Münch-Weinmann bei der Auftakt-Tour zahlreichen Passanten. Rund 50 Teilnehmer hatten sich angeschlossen. „Mir ist besonders wichtig, dass nicht nur in den drei Wochen, sondern auch darüber hinaus mehr Menschen aufs Rad umsteigen“, betonte sie. „Jeder Kilometer zählt“, gab Monika Kabs als Motto der bundesweiten Aktion des Klimabündnisses aus. Das Netzwerk europäischer Kommunen entwickelt Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels.

Monika Kabs will, dass Speyer beim Stadtradeln wieder gut abschneidet. 21 Tage lang, bis Freitag, 1. Juli, haben die Speyerer dafür Zeit. Ebenfalls anwesend war der diesjährige Stadtradeln-Star Frank Bug. Vor dem Start der rund 15 Kilometer langen Radtour bis nach Mechtersheim und zurück nach Speyer, berichtete er von seinen Plänen. Der Otterstadter hat sich vorgenommen, die drei Wochen komplett auf sein Auto zu verzichten: per Mountainbike zur Arbeit in Speyer, mit dem (gemietetem) Lastenrad zum Einkauf, ansonsten mit der Bahn.

Bei Azubi Aleksandra Kotorz vom Edeka-Markt Stiegler hat der Einstieg geklappt. Die junge Frau hat den Aushang der Aktion in der Filiale gesehen und, weil sie eh gerne radfährt, sich schnell zur Teilnahme entschieden. Der Speyerer Siegfried Popp würde sich als passionierter Mitfahrer bei Wochenendtouren von ADFC und PFW gerne an der Klimaschutzaktion beteiligen, er hat jedoch keinen Internetzugang. „Sie können sich bei einem Team melden. Der Teamkapitän wird sie dann registrieren“, wusste Katrin Berlinghoff, städtische Klimaschutzmanagerin und Betreuerin der Initiative, die Lösung.

Kontakt

Internet: www.stadtradeln.de/speyer

Telefon: 06232 142596