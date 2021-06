2563 Impfungen gab es am Sonntag bei der großen „Drive-Thru“-Aktion in der Auestraße. Rund 500 Dosen des Vakzins von Johnson & Johnson sind übrig geblieben. Sie bietet Initiator Professor Dr. Gerald Haupt nun nächsten Sonntag über sein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) in Speyer an.

„Einmalige Aktion, einmalige Impfung“, sagt Haupt. Er wolle die Reste schnellstmöglich verimpfen. Jeder könne sich anmelden – aber nur per E-Mail (johnson@prof-haupt.de). Nähere Informationen dazu stehen auf seiner Homepage prof-haupt.de. Interessenten werden gebeten, ihre Daten in der Reihenfolge Name, Vorname, Geburtsdatum, Telefonnummer, Straße Hausnummer, Postleitzahl, Ort anzugeben. „Innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie per E-Mail einen Termin, solange diese verfügbar sind“, kündigt die Praxis an.

Zugeteilt würden am Sonntag Termine von 10 bis 18 Uhr, wenn genügend Interesse bestehe, sagt Haupt. Teilnehmer dürften an diesem Tag auch den Edeka-Parkplatz vor dem MVZ in der Sankt-German-Straße 9 nutzen. „Wir versuchen, unseren Teil zur Pandemie-Bekämpfung beizutragen“, sagt der Urologe, der im Internet am Mittwoch 7407 Corona-Impfungen in MVZ-Verantwortung vermeldete, davon 3222 im MVZ sowie 4185 bei den zwei „Drive-Thru“-Aktionen am 16. Mai und 20. Juni.

Speyerer Spitzenwert

Die MVZ-Sondertermine haben einen Anteil daran, dass die Stadt Speyer in der Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung zu den begonnenen Impfserien den höchsten Wert der Gebietskörperschaften im Bundesland hat. Die 12.707 Personen, die von Speyerer Arztpraxen geimpft wurden, bedeuten im Verhältnis zur Bevölkerung 25,1 Prozent – ein doppelt so hoher Wert wie etwa in Neustadt. Zweitimpfungen dazugerechnet, waren es 21.499 gesetzte Spritzen. Im Impfzentrum kamen bis Ende voriger Woche ähnlich viele hinzu. Haupt begrüßt es auf Anfrage, dass inzwischen auch andere pfälzische Mediziner in größerem Stil impfen: „Ich bin froh um jede Konkurrenz, die ich habe.“

In zeitlichem Zusammenhang mit den Impfaktionen steht der deutliche Rückgang der Speyerer Corona-Inzidenz. Am Mittwoch wurde eine Neuinfektion gemeldet, die Sieben-Tage-Kennziffer sank von 11,9 auf 9,9. 2851 Speyererinnen und Speyerer waren seit Beginn der Pandemie im März 2020 nachweislich mit dem Virus infiziert. Von den fünf innerhalb der vergangenen Woche gemeldeten Neuinfizierten ist laut Landesuntersuchungsamt (LUA) keiner älter als 60 Jahre.