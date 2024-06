Auch in diesem Sommer bietet die Jugendförderung der Stadt Speyer in den ersten vier Sommerferienwochen wieder eine Ganztagsbetreuung in der Walderholung an. Wie die Verwaltung mitteilt, könnten von Montag, 15. Juli, bis einschließlich Freitag, 9. August, Grundschulkinder aus der Domstadt werktags von 8 bis 16 Uhr nach Herzenslust spielen, basteln, toben und vieles mehr. Außerdem würden rund um das Thema Zauberei verschiedene spannende Aktivitäten angeboten – der Kreativität seien dabei keine Grenzen gesetzt. Für die Teilnehmer gebe es zudem Frühstück und Mittagessen. Anmeldungen zum Sommerferienprogramm sind laut Stadt ab Mittwoch, 5. Juni, ab 20 Uhr über den Online-Auftritt der Jugendförderung unter www.jufö.de möglich. Dort sind auch weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sowie zur Anmeldung zu finden.