Ein „Weiter so“ sollte es bei der Heiliggeistkirche nicht mehr geben.

Noch gibt es – wie in all den Jahren, seit die Evangelische Landeskirche sie nicht mehr benötigt – keine dauerhaft tragfähige Lösung für den künftigen Betrieb der Heiliggeistkirche. Stadt und Kirche betonen aber, der Sache näher zu kommen. Hoffentlich bleiben die Beteiligten diesmal dran, bis alles geklärt ist, denn das Anliegen rechtfertigt jede Mühe. Es sollten Nägel mit Köpfen gemacht werden. Das Problem dürfte dabei weniger sein, Mitwirkende zu finden. Es dürfte vor allem ums Finanzielle gehen, denn klar ist: Ein Bauwerk aus dem Jahr 1700 zu erhalten, wird ins Geld gehen, auch wenn am Anfang weniger in die Substanz als in die Ausstattung der Kirche investiert werden müsste. Irgendwann werden größere Ausgaben folgen.