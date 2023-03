Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Kämmerergebiet regt sich seit Sommer Unmut, weil die Stadt acht Stellplätze am Straßenrand für Fahrradbügel opfern will. Nach einem Ortstermin klingt die Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) nicht mehr so entschlossen.

Im September hatte die Stadt den Einsatz der Bauarbeiter in der Kämmerer-, Paul- und Bismarckstraße schon terminiert und angekündigt. Nach Anwohner-Protesten wurde die