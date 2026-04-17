Kehrtwende am Landgericht: Die Unterbringung eines Speyerers (53) in einer psychiatrischen Einrichtung scheidet aus. Wohin mit dem Mann, der 52 Straftaten begangen haben soll?

52 Taten wirft Staatsanwalt Volker Sucharski in der Anklage in einem Prozess vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal einem 53-Jährigen aus Speyer vor. Ziel der Anklage ist es, dass der Mann in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird. Am achten Verhandlungstag kündigte die Vorsitzende Richterin Sonja Steingart eine Veränderung an.

Prozesse, bei denen eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung das Ziel ist, werden als Unterbringungsverfahren bezeichnet. Schon am ersten Verhandlungstag, Mitte Februar, hatte Steingart gesagt, dass aus dem Unterbringungsverfahren gegen den Speyerer ein Strafverfahren werden könnte. Das wird nun der Fall sein.

Für die Anordnung einer Unterbringung gibt es genaue gesetzliche Vorgaben. Die betreffen unter anderem die Art der Straftaten. Kleinere Delikte wie Diebstahl, Beleidigung, Bedrohung oder Sachbeschädigung reichen in der Regel für eine Unterbringung nicht aus. Diese Art von Delikten wirft Sucharski dem Speyerer jedoch überwiegend vor. Zwar gehören auch einige Körperverletzungen zu den Vorwürfen der Anklage, doch hat sich im Verlauf der Verhandlung durch die Aussagen von Zeugen herausgestellt, dass diese strafrechtlich weitaus weniger relevant sind, als es in der Anklage geklungen hatte.

Das gilt auch für die sogenannte Anlasstat, mit der eine Unterbringung unter anderem begründet wird: Es muss eine „erhebliche“ Tat sein, die „den Rechtsfrieden schwer stört“ und bei der der Täter nicht in der Lage war, das Unrecht zu erkennen. Anlasstat sollte ein Vorfall am Speyerer Bahnhof im Dezember 2021 sein. Da habe der Mann einer Frau gedroht, er werde sie umbringen und ihr Kind auf die Bahngleise werfen. In der Verhandlung stellte sich heraus, dass der Speyerer nicht in der Nähe von der Frau und des Kindes war, sondern dass zwei Bahngleise dazwischen lagen.

Niemand sorgt für Einnahme von Medikamenten

Da es aufgrund der Beweisaufnahme unwahrscheinlich ist, dass die Kammer eine Unterbringung anordnen wird, muss der 53-Jährige nun in einem Strafverfahren für seine Taten verurteilt werden.

Allerdings ist der Mann schon seit vielen Jahren an einer chronischen paranoiden halluzinatorischen Schizophrenie erkrankt, lebt in einer Notunterkunft in Speyer und hat niemanden, der etwa dafür sorgt, dass er regelmäßig die erforderlichen Medikamente einnimmt. Derzeit ist der 53-Jährige vorübergehend im Pfalzklinikum. Laut der Ärztin, die dort für ihn zuständig ist, würde der Mann, wenn er nach einer Entlassung aus dem Gefängnis wohl wieder in die Notaufnahme müsste, erneut Alkohol und Drogen konsumieren, seine Medikamente nicht nehmen, psychisch auffällig werden und Straftaten begehen. Dagegen könnte er „stabil bleiben“, wenn er in ein anderes Umfeld käme.

Katja Kosian, Rechtsanwältin des 53-Jährigen, versucht nun, für ihren Mandanten einen Platz im betreuten Wohnen zu bekommen – wegen begrenzter Kapazitäten in solchen Einrichtungen keine einfache Aufgabe. Das ist eigentlich auch nicht die Aufgabe der Verteidigerin, sondern des gesetzlichen Betreuers, an dessen Arbeit es jedoch im Laufe des Prozesses Kritik gab.

In dieser Woche wurde auf Anregung der Kammer ein sogenanntes Rechtsgespräch zwischen den Juristen geführt, mit dem Ziel, sich über den weiteren Ablauf des Verfahrens zu einigen. Eine Verständigung sei nicht möglich gewesen, teilte Steingart im Anschluss mit. Man habe sich lediglich darauf geeinigt, dass die Kammer 18 Vorwürfe der Anklage einstellt, da sie sich auf die Höhe eines Urteils nicht entscheidend auswirken würden. Der Prozess wird am Montag, 4. Mai, 14 Uhr, fortgesetzt.