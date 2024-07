Mehrere bislang nicht öffentlich bekannte Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern sollen sich von 2018 bis 2022 in einem Speyerer Sportverein zugetragen haben. Es geht um Taten, für die sich ab 21. August ein 53-jähriger Mann aus Ludwigshafen vor dem Landgericht Frankenthal verantworten muss. Er soll als Trainer in einem Speyerer Sportverein wiederholt sexuelle Handlungen vor zwei Jungen vorgenommen und die Jungen auch einmal unsittlich angefasst haben. Die Opfer seien in den Jahren 2013 und 2014 geboren. Die Anklage lautet auf sexuellen Missbrauch von Kindern.

Der Angeklagte ist laut Landgericht nicht vorbestraft, hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht eingelassen und sitzt in Untersuchungshaft. Das Verfahren vor der Siebten Großen Strafkammer beginnt am Mittwoch, 21. August, 9 Uhr. Ein weiterer Termin ist am Dienstag, 27. August, 9 Uhr.