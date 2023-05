Am Tag vor seinem 28. Geburtstag soll ein afghanischer Asylsuchender in Speyer auf eine Jugendliche und deren Mutter eingestochen haben. Um beide zu töten, heimtückisch und aus Eifersucht, sagt die Staatsanwaltschaft. Der Mann selbst schweigt zum Prozessauftakt vor dem Frankenthaler Landgericht. Aber das wird wohl nicht so bleiben. Die Opfer leiden derweil noch immer unter der Tat.

