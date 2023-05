Wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen muss sich ein Ehepaar aus Speyer vor dem Landgericht Frankenthal verantworten. Der Vater soll seinen im Januar 2020 geborenen Sohn im ersten Lebenshalbjahr wiederholt so schwer geschlagen haben, dass dieser dauerhafte Hirn- und Darmschäden erlitten habe. „Das Kind wird künstlich ernährt“, so das Gericht in seiner Ankündigung des Verfahrens, das am Mittwoch, 14. Juni, 9.30 Uhr, beginnt und mit fünf Verhandlungsterminen angesetzt ist.

Der Vater soll dem Kind wiederholt in den Bauch geschlagen haben und im Juli 2020 seinen Kopf außerdem gegen einen harten Gegenstand geschlagen haben. Der Säugling habe dabei ein Schädel-Hirn-Trauma, Brüche und Einblutungen im Kopfbereich erlitten. „Obwohl die angeklagte Mutter des Kindes den erheblich schlechten Gesundheitszustand des Kindes bemerkt habe, habe sie erst zu einem bereits kritischen Zeitpunkt einen Notarzt aufgesucht“, gibt das Gericht die Anklage wieder.

Das Leben des Kindes habe durch eine Notoperation gerettet werden können. Die 38 und 32 Jahre alten Angeklagten seien bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Zu den Vorwürfen hätten sie sich noch nicht eingelassen.