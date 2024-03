Die Leipziger Autorin Anja Kampmann hat den Arno-Reinfrank-Preis, der mit 5000 Euro dotiert ist, für ihre Lyrik und Prosa erhalten. Sie las auch im Rahmen von Speyer.Lit.

Urkunde und Blumen streckt Kampmann wie eine Trophäe hoch. Die Freude über die Auszeichnung ist ihr anzusehen. Mit großer dichterischer Klasse habe die diesjährige Preisträgerin die Jury überzeugt, erklärt die Speyerer Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) die einstimmige Entscheidung für die Verleihung des Arno-Reinfrank-Preises an Anja Kampmann. Sie habe einen neuen Ton in die Literatur gebracht, betont Kabs.

„Kampmann kann schöne Literatur in hässlichen Zeiten schreiben“, zieht Stifterin Jeanette Koch den Vergleich mit Arno Reinfrank, ihrem 2001 verstorbenen Ehemann. Er habe bereits in den 1990er-Jahren einen politischen Rechtsruck in Europa prophezeit. Zeit seines Lebens habe der Schriftsteller seine „kritisch distanzierte“ Liebe zu Deutschland und Großbritannien bewahrt, sagt sie. Zur Erinnerung an ihn ist die Arno-Reinfrank-Stiftung 2015 unter dem Dach der Speyerer Kulturstiftung gegründet worden.

„Schule der Sinne“

„Wir brauchen Lyrik, um Mehrdeutigkeit zu verstehen“, betont Laudator Michael Au, Literaturreferent im Landesministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration. Bilder, die zutiefst berührten, zeichneten die „wohltuend nicht experimentelle“ Lyrik Kampmanns aus, sagt Au. Die Literatur der Autorin werde zur „Schule der Sinne“, beschreibt er die dichterische Nähe zwischen Kampmann und Reinfrank.

Ihre Berührung mit Reinfrank sei der menschliche Blick, sagt Kampmann. „Ich bin froh, auf diesen Geist gestoßen zu sein“, beschreibt sie ihren Genuss an der Literatur des Kollegen aus einer anderen Zeit. „Literatur sollte immer ein Fest sein, egal, wovon wir erzählten“, ist die Autorin überzeugt.

24 Stunden später sitzt Kampmann wieder im Historischen Ratssaal der Stadt. Viele der Besucher vom Vortag sind erneut gekommen, um Einblick in die Literatur der Schriftstellerin zu erhalten. „Liebe ist vor dem Frühlingserwachen kein schlechtes Thema“, meint Kampmann und steigt mit Auszügen aus ihrem Roman „Wie hoch die Wasser steigen“ in die Lesung ein und beginnt gleich auf Seite eins: „1. Westwind“ nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise an die marokkanische Küste zu Waclaw, einem von Kampmanns Protagonisten. Eine ihrer „geheimen“ Hauptpersonen im Roman indes ist Milena, die Verlobte Waclaws, verrät die Autorin ein paar Minuten und Seiten später.

Lesung aus Roman-Debüt

Zuvor erklärt sie, warum die kleine Freiheit auf einer Ölbohrinsel hoch ist. Die Szene am Vorabend der Abreise Waclaws zur Ölplattform berührt, das Interesse des dünnen Mannes mit der Hakennase an der Anfertigung seines Anzugs in einer Maßschneiderei beschreibt Kampmann auf diese einzigartige Weise, die den Leser beziehungsweise Zuhörer unmittelbar neben dem Protagonisten Platz nehmen lässt. Die Autorin liest, als erzähle sie einer Freundin von dieser Liebe voller Enttäuschungen zwischen Waclaw und Milena. Kampmann blättert hin und her im Buch bis sie bei der Begegnung Waclaws mit Milenas Schwester ankommt. Dieser Passage widmet sie ein ganzes Vorlese-Kapitel und beendet damit gleichzeitig die Lesung aus ihrem Roman-Debüt. Der zweite soll im Herbst erscheinen, erzählt sie zwischendurch.

Ihre Lyrik beginnt Kampmann mitten im Frühling in einem der polnischen Zugwaggons, „die so rumpeln“. „Gedichte kann man leider nicht brüllen“, erklärt die Dichterin einer Besucherin, die sie mehr Lautstärke wünscht. Dennoch schiebt Kampmann das Mikrofon näher.

Besuch in Speyer

Zunächst berichtet sie von ihrem ersten Tag in Speyer inklusive Ausflug in den Dom. Hier habe sie sich an ihren Aufenthalt in Breslau im dortigen Edith-Stein-Haus erinnert, erzählt sie. Ein kleines Gedicht über Steins Breslauer Adresse während ihres Studiums findet Kampmann in einem der mitgebrachten Lyrik-Bände: „Im Dunkeln steht einer und wartet, bis Du kommst“, liest sie warm, emotional, ergreifend. Für einen afghanischen Freund hat Kampmann das kürzeste, aber eindringliche Gedicht geschrieben, das an Schnüren fliegende Schmetterlinge über Dächer, die es nicht mehr gibt, beschreibt.

„Aus Mikroskop, Pipette und Geduld wird Gold“, prangert die Autorin das Klonen von Pferden im Polo-Sport an. Es gehe ihr nicht darum, Probleme komplett zu analysieren, betont sie. Mit einem Gedicht etwas anzutippen sei ihr Antrieb, sagt Kampmann und beendet die Lesung mit einem allerletzten Gedicht: „Wir bleiben noch.“ Auch sie habe einen Tag mehr Speyer angehängt, berichtet sie vom aktuellen Bahnstreik, der sie an der zügigen Abreise hindere. Die Arno-Reinfrank-Preisträgerin 2024 freut sich über die ungeahnte Möglichkeit, Speyer länger als gedacht genießen zu können. Nur ungern lassen die Besucher sie gehen. Ihre Literatur wirkt lange nach.