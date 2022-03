„Vor ein paar Jahren haben wir kein Wort miteinander geredet“, sagt Ralf Pfeiffer. Der Vorsitzende des Angelsport- und Fischzuchtvereins (ASFV) Speyer spricht von dem Verhältnis seiner Organisation und dem Sportfischerverein Petri Heil. Spätestens seit der wilde Müll in der Landschaft bald nach der Jahrtausendwende immer mehr wurde, arbeiten die Fischer jedoch Seite an Seite, jüngst beim Dreck-weg-Tag am Samstag. Pfeiffer: „Von uns waren mehr als 50 Mitglieder, von Petri Heil über 40 Leute beim Müllsammeln rund ums Binsfeld und im nördlichen Auwald dabei.“

Beim freundschaftlichen Abschluss auf dem ASFV-Vereinsareal am Kuhuntersee waren laut Pfeiffer Martina und Rolf Schillinger Ehrengäste. „Ich finde es toll, wie das Ehepaar seit Wochen schon gegen die illegale Müllflut ankämpft“, so der Vereinsboss. Pfeiffer zeigt sich zugleich entsetzt, dass die Angler allein am Samstag mehr als zehn Kubikmeter Abfall aus der Landschaft geholt haben – und das, obwohl sie bereits im Herbst alles gesäubert hatten. „So viel war es noch nie, unser Container hat nicht ganz gereicht. Wir haben vor allem Verpackungen, Masken, gefüllte Hundekot-Tüten und ebenso volle Müllsäcke gefunden“, teilt er mit. Im nördlichen Auwald sei jedoch seit einem RHEINPFALZ-Artikel über die zunehmende Vermüllung des Bereichs und dem Aufstellen von Hinweisschildern durch die Schillingers etwas weniger Unrat abgeladen worden.