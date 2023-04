Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Das haben wir noch nie erlebt!“ Mit diesen Worten hat sich Ralf Pfeiffer, Vorsitzender des Angelsport- und Fischzuchtvereins (ASFV) Speyer, an die RHEINPFALZ gewandt. Im Naherholungsgebiet Binsfeld seien am warmen dritten Februar-Wochenende Menschenmassen unterwegs gewesen, was zu verschiedenen Problemen geführt habe, sagt er.

„Am Hauptbadestrand des Binsfeldsees saßen die Leute dicht an dicht“, teilt Pfeiffer mit. Der von ihm geführte Verein hat den benachbarten Kuhuntersee von der Stadt als Angelgewässer