Mit einem gestohlenen Fahrrad hat ein angetrunkener Radfahrer am Freitagnachmittag einen Unfall verursacht. Laut Polizei war ein 76-Jähriger gegen 16.30 Uhr ebenfalls mit dem Fahrrad am Speyerer Helmut-Kohl-Ufer in Richtung Hafen unterwegs, als ihm der 59-Jährige Schlangenlinien fahrend entgegenkam. Der Ältere konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß, wobei beide stürzten und der 76-Jährige mit dem Kopf auf einen Mülleimer fiel. Dabei zog er sich eine Platzwunde an der rechten Wange zu. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Bei dem unverletzten 56-Jährigen konnte stellten die Polizisten bei der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest ergab knapp 1,1 Promille, eine Blutprobe auf der Dienststelle folgte. Hinzu kam, dass das Fahrrad des Unfallverursachers gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben war. Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässiger Körperverletzung und Hehlerei.