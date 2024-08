Das wechselhafte Wetter hat vielen Landwirten die Stimmung verhagelt, weil die Ernte hinter den Erwartungen zurückbleibt. Noch mehr ärgern sich die Bauern aber darüber, dass sich trotz vieler Versprechungen an ihrer Lage nichts geändert hat. Darüber hat Martin Schmitt mit Sebastian Fischer vom Speyerer Thomashof gesprochen.

Herr Fischer, die Mähdrescher stehen wieder in den Depots, zumindest die Getreideernte ist eingefahren. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis?

Uns Landwirten sagt man ja nach, dass wir nie zufrieden seien und dass wir immer etwas zu meckern hätten. (lacht) Aber im Ernst: Die Ernte ist leider ernüchternd ausgefallen, nicht nur bei uns auf dem Thomashof, sondern auch bei den Kollegen in Speyer und im Umland. Eigentlich wider Erwarten, denn lange Zeit stand beispielsweise der Weizen sehr gut da. Doch in den Erträgen spiegelt sich das nicht wider. Auf den besseren Böden rechnen wir aktuell mit etwas mehr als sechs Tonnen Weizen pro Hektar. Normal sind hier je nach Standort zwischen 7,5 und mehr als acht Tonnen. Aber die geringere Menge ist nicht das einzige Problem.

Sondern?

Auch die Qualität der Ernte ist schlecht. Den Weizen kann man häufig nicht mehr als hochwertigen Backweizen verwenden, der taugt oft nur noch zum Verfüttern. Futterweizen wird natürlich viel schlechter bezahlt. Und das Stroh, das auf den Feldern liegt, ist oft so dünn und mürb, dass wir kaum genug Einstreu für den Winter zusammenbekommen.

Sprecher der Speyerer Landwirte: Sebastian Fischer. Archivfoto: pse

Geringere Mengen, schlechtere Qualität – woran liegt das?

In der Landwirtschaft ist das Betriebsergebnis abhängig vom Wetter. Immer. Daher kommt das vermutlich, dass wir Bauern so oft klagen. (lacht) Dieses Jahr mussten wir die Felder kaum bewässern. Im Gegenzug hat es viel zu viel geregnet. Aus landwirtschaftlicher Sicht haben wir ein nasses Jahr. Deshalb mussten wir vermehrt Pflanzenschutz gegen Pilzbefall betreiben. Der ständige Wechsel von Regen und Sonne hat dem Weizen ordentlich zugesetzt: Die Getreidekörner sind nicht besonders groß geworden, die Halme haben sich flächenweise gelegt, so dass die Ernte viel mehr Aufwand erforderte als gewöhnlich. Das Ergebnis ist entsprechend bescheiden, auch beim Roggen oder beim Raps. Überall zeigt sich ein ähnliches Bild. Bis auf den Mais. Der mag es feuchter und sieht richtig gut aus. Der könnte einen sehr guten Ertrag bringen. Leider haben auch die Wildschweine entdeckt, dass die jungen Kolben offenbar ganz lecker sind. (seufzt)

Wenn es ein geringeres Angebot gibt, steigt doch der Preis für ein Produkt. Gleicht das nicht einigermaßen die Verluste aus?

Das stimmt, eigentlich sollte der Mechanismus so funktionieren. Tut er leider nicht. Denn wir stehen als lokale Erzeuger in Konkurrenz mit dem Weltmarkt. Läuft es bei uns schlecht, läuft es anderswo womöglich sehr gut. Fakt ist: Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist der Getreidepreis regelrecht eingebrochen. Einige meiner Kollegen sagen, dass er nicht einmal mehr die Kosten deckt.

Das hat auch Marco Weber, Vorsitzender des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau, vor wenigen Tagen erst gesagt. Er sprach von gefährdeten Existenzen – und von neuen Bauernprotesten, die möglich seien.

Ehrlich