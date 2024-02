Starker Tobak am Valentinstag: Etwa 200 Siebt- und Achtklässler des Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasiums haben mit Journalistin, Regisseurin und TV-Moderatorin Mo Asumang über deren Film „Die Arier“ gesprochen. Die Autorin berichtet über ihre nicht ungefährliche Recherche in Deutschland und weit darüber hinaus.

Der Film geht unter die Haut. Im großen Saal der Stadthalle ist es mucksmäuschenstill, als sich Mo Asumang in dem Videoclip unter 3000 Neonazis auf dem Alexanderplatz in Berlin mischt, Querdenker mit Fragen konfrontiert, auf einer Neonazi-Dating-Plattform kommuniziert oder bei Anhängern des Ku-Klux-Klan in den USA über deren Verhältnis zu Jesus Christus spricht. „Ich habe die Arier gesucht und im Iran gefunden“, sagt Asumang und erzählt von ihrem Entschluss, sich Rassismus mit Mut und Entschlossenheit entgegenzustellen.

Ein Raunen geht durch die Reihen, als der Film zu Ende ist. Erste Hände werden in die Höhe gestreckt. Die Schüler haben viele Fragen, wollen wissen, welche Erfahrungen Asumang gemacht, woher sie den Mut für ihren Alleingang genommen hat, wie sie Morddrohungen und Demütigungen verkraftet. „Die meisten haben sich von mir weggedreht“, berichtet sie von Reaktionen der Neonazis, von Affengeräuschen, die ihr noch heute in den Ohren klingen. „Das hat weh getan.“ Auch, dass ihr Vater als „Gen-Entführer“ beschimpft worden sei, der ihrer Mutter die „guten weißen Gene“ geraubt habe, habe sie verletzt. Viele Tränen habe sie bei ihrer Recherche vergossen, sagt Asumang. „Manchmal war mir speiübel.“

Angst vor Hass überwunden

Ein Cent sei ihr vor die Füße geworfen worden mit den Worten: „Guten Heimflug.“ Das Geld reiche nicht für die Fahrt nach Kassel, habe sie gesagt und sei nicht verstanden worden, erzählt sie. In Kassel ist Asumang zur Welt gekommen, aufgewachsen bei der Großmutter, die im Dritten Reich zur Waffen-SS gehörte. Der Hinweis ihrer Mutter, dass die Enkelin eine andere Hautfarbe habe, habe die Oma zunächst erschüttert. „Als ich da war, war es Liebe“, schildert Asumang die Entwicklung der Großmutter.

Heute lebt die TV-Moderatorin und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes in Berlin. „Ich habe mich auf mein Herz verlassen“, erklärt Asumang, wie sie ihre Angst vor Hass und Hetze überwunden hat. Nach einer Morddrohung der Neonazi-Band „White Aryan Rebels“ habe sie sich entschlossen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das sie als Tochter einer Deutschen und eines Ghanaers gut kennt: Alltags-Rassismus. „Die Wunden sind tief“, betont sie.

Asumang: Zusammenhalt für Frieden

„Warum haben Sie nicht für sich gesorgt?“, fragt ein Schüler die Filmemacherin, noch ganz erfüllt von Szenen, in denen Asumang vor bewaffneten Männern gestanden hat. „Ja, ich hatte oft Angst“, räumt sie ein. Manche Situationen hätten mulmige Gefühle ausgelöst, manche ihrer Fragen hätten die Gesprächspartner zu sehr provozieren können. Geholfen habe ihr der intensive Kontakt zu einer Holocaust-Überlebenden, die sich geweigert habe, auch nur ein Wort an Rassisten und Neonazis zu richten. Dafür bringe sie jedes Verständnis auf, betont Asumang. Ihr Weg indes sei ein anderer. „Ich stelle Fragen und kämpfe für Menschlichkeit und eine wehrhafte Demokratie.“

Die Macht hätten die Schüler, ist Asumang überzeugt. „Wenn Ihr zusammenhaltet, kommt Frieden raus“, appelliert sie an die Siebt- und Achtklässler, bevor sie weiterzieht nach Schifferstadt, wo Asumang Lehrer zu Dialogbotschaftern ausbilden will.

Zur Sache: Bücher über Rassismus

Literatur zu den Themen afrodeutsch(sein), Alltagsrassismus und damit verbundenen Randgebieten, wie etwa Biografien dunkelhäutiger Persönlichkeiten, hat der Verein „Onuado Speyer – Freundeskreis Deutsch-Afrikanische Integration“ für die „Onuado Bücherkiste“ im Spei’rer Buchladen zusammengestellt. Bei dem seit Ende November bestehenden Angebot wird nach Vereinsangaben auch die Sparte Graphic Novel (Comics) einbezogen. Die Werkauswahl soll „einen kleinen Einblick geben, was es bereits auf dem Markt gibt“. Wer in der Kiste ein Buch entdeckt, das ihn interessiert, könne es im „Spei´rer Buchladen“ bestellen. Zwei Bücher erachtet der Verein als „Pflichtlektüre“: „Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen – Aber wissen sollten“ von Alice Hastings und „Der schwarze Kaiser – Die Geschichte des Josef Kaiser aus Speyer“, niedergeschrieben und illustriert von Michael Lauter, 2022 erschienen im Verlag Regionalkultur.