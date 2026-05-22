Der Angelsportverein Berghausen lädt über das Pfingstwochenende zum Fischerfest auf das Vereinsgelände in der Großen Hohl ein. An den Festtagen bieten die Vereinsmitglieder in der eigenen Fischbäckerei verschiedene frisch gebackene Fischspezialitäten mit Kartoffelsalat und/oder Brötchen an. Am Sonntag gibt es zusätzlich frisch geräucherte Forellen. Die Fischküche hat am Samstag, 23. Mai, von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Am Sonntag und Montag werden jeweils von 11 bis 19 Uhr Speisen und Getränke angeboten. Es gibt laut Verein auch Mahlzeiten ohne Fisch sowie Kaffee und Kuchen. Am Pfingstmontag tritt der Musikverein Berghausen von 11 bis 14 Uhr im Biergarten auf und sorgt für die musikalische Unterhaltung.