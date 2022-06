Mitten in den Trubel um Helmut Kohls fünften Todestag und die Unklarheiten um sein Grab in Speyer platzte Ende voriger Woche ein Interview mit Angela Merkel. Es war das erst zweite größere Gespräch, das die frühere Bundeskanzlerin nach ihrer Amtszeit ermöglicht hatte. Das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ berichtete darüber. Und wieder war es vorbei mit der Ruhe in Speyer.

Was sie denn nun plane in ihrem neuen Lebensabschnitt, wurde die CDU-Politikerin (wie Kohl) und frühere Regierungschefin (wie Kohl) gefragt. Eine der Antworten: Sie wolle den Westen Deutschlands näher kennenlernen. Zitat Merkel: „Ich bin nie einfach so auf der Loreley gewesen oder an der Moselschleife oder alleine im Trierer Dom oder Speyerer Dom.“

Besuch im Bischofshaus

Merkels Vorvorgänger Kohl kannte den Dom zu Speyer seit seinen Schulzeiten bestens. Als Kanzler führte er Dutzende internationale Ehrengäste in die größte erhaltene romanische Kirche der Welt. Nach seiner Amtszeit leitete er das Kuratorium der Kaiserdom-Stiftung. Seine letzte Ruhestätte fand er am Rand des Domkapitel-Friedhofs. Ein Ehrengast bei der Beisetzung im Juli 2017: die damalige Bundeskanzlerin Merkel, die vorher beim Kaffeetrinken in Berghausen ein Hochzeitspaar überraschte und dann im Bischofshaus zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf das Requiem im Dom wartete.

Das dürfte es nicht gewesen sein mit Merkel und Speyer. Dass sie im Interview gleich mehrere rheinland-pfälzische Reiseziele samt Speyerer Dom nannte, deutet darauf hin. Dass damit eine neue Ära der Staatsbesuche in der Kathedrale anbricht – mit Weltpresse, Auflauf in der Maximilianstraße und viel Polizei –, dürfte aber ausgeschlossen sein. Merkel ist nicht mehr in Amt und Würden, will laut Interview bewusst „zweckfrei“ verreisen – und ja, sie hat „alleine“ gesagt: Sie sei noch nie alleine im Speyerer Dom gewesen. Dennoch ein Insider-Tipp: Eine sachkundige Führung des Domkapitels sollte sie zulassen. Wenn nicht beim ersten, dann sicher beim zweiten Mal: Ein Besuch der Kathedrale lohnt sich immer wieder.