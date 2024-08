Der 35-jährige Mann, der im März 2021 in den Toiletten des Speyerer Bahnhofs Feuer gelegt haben soll, ist auch am zweiten Verhandlungstag – wie schon bei der Prozesseröffnung am Montag – nicht pünktlich vor dem Landgericht Frankenthal erschienen. Mit einiger Verspätung kam er noch. Dieses Mal gab es aber noch ein weiteres Problem.

Mehrere Delikte wirft Staatsanwältin Esther Bechert dem 35-Jährigen aus Speyer