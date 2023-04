Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor dem Landgericht Frankenthal wurde am Freitag das Verfahren gegen den 27-Jährigen aus Speyer fortgesetzt, der angeklagt ist, seine Ex-Lebensgefährtin im vergangenen Jahr über Monate in seiner Wohnung physisch und psychisch gequält zu haben. Nach der überraschenden Wendung in der letzten Sitzung machte der Mann nun ein Geständnis.

Verteidiger Andreas Flory hatte den Fall bereits in der letzten Sitzung entscheidend verändert und die junge Frau zahlreicher Lügen überführt. In stundenlanger Arbeit hatte