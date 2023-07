Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei Richter in amtlich-trockenem Ton, die hochemotionale Dialoge, teilweise durchsetzt mit Jugend-Slang, ohne Regung verlesen: Diese Besonderheit prägte am Freitag am Landgericht Frankenthal die Verhandlung gegen einen Mann, der wegen Mordversuchs an zwei Speyererinnen angeklagt ist.

Der 28-jährige Afghane soll die Frauen, Mutter und Tochter, in deren Wohnung in der Wormser Landstraße mit einem Messer schwer verletzt haben. Er sitzt seit Mai auf der Anklagebank. Am jüngsten