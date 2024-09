Neunmal ausrücken an zwei Tagen – die Speyerer Feuerwehr hatte am Sonntag und am Montag alle Hände voll zu tun. Oder doch nicht? „Eigentlich waren das zwei ganz normale Tage“, sagt Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann. Ein Auszug aus dem Einsatzticker:

8. September

Dienstleistung für die Stadt: Zur Vorbereitung des Tags des offenen Denkmals wird der Domnapf mit Folie ausgelegt und mit Wasser gefüllt. Brandwache im geöffneten Altpörtel.

Personenrettung: Über die Katretter-App wird eine bewusstlose Person in Nähe der Feuerwache gemeldet. Die Feuerwehr leistet Erste Hilfe, bis der Notarzt eintrifft.

Gasgeruch: Eine Anwohnerin der Industriestraße gibt an, in ihrem Haus Gas gerochen zu haben. Die Feuerwehr kann jedoch mit ihren Messgeräten keine Gefahr feststellen. Die Stadtwerke Speyer übernehmen.

Rauchmelder: In einem Gebäude an der Gerhart-Hauptmann-Straße in West hat ein Rauchmelder ausgelöst. Die Feuerwehr findet nichts und vermutet einen technischen Defekt.

9. September

Türöffnung: Ein Kleinkind ist in einem Auto eingeschlossen. Die besorgte Mutter verständigt die Feuerwehr und beruhigt das Kind während des Einsatzes. „Aufgrund des guten Zustands des Kindes und der geringen Außentemperaturen“ können sich die Helfer mit der Türöffnung etwas Zeit lassen und müssen nicht die Seitenscheibe einschlagen, „um die überglückliche Mutter mit dem Kind wieder zu vereinen“.

Tierrettung: Bürger melden eine verletzte Taube. Doch das Tier habe „wahrscheinlich nur eine Pause eingelegt, denn nach kurzer Zeit war die Taube wieder bei Kräften und setzte ihren Flug fort“.

Rauchwarnmelder: Rauchmelder-Alarm in einem Mehrparteienhaus an der Industriestraße. Ursache: Kochen. Ein Eingreifen ist nicht erforderlich.

Brandmeldealarm: Die Brandmeldeanlage der Gemeinschaftsunterkunft in der Engelsgasse löst aus. Ursache: angebranntes Essen. Die Feuerwehr verhindert größeres Unheil.