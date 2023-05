Am Sonntag, 4. Juni, feiern Speyers Unesco-Welterbestätten den Unesco-Welterbetag. Mit besonderen Führungen laden Dom und Judenhof dazu ein, das Welterbe vor Ort zu erkunden.

Am Sonntag, 4. Juni, feiern Speyers Unesco-Welterbestätten den Unesco-Welterbetag. Seit 2021 besitzt Speyer zwei: den Dom zu Speyer und das SchUM-Gemeindezentrum (Judenhof) als Teil des jüdischen Erbes der SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz. Mit besonderen Führungen laden Dom und Judenhof dazu ein, das Welterbe vor Ort zu erkunden.Im Dom zu Speyer werden um 13 Uhr und um 14.30 Uhr Führungen auf die Empore und den Dachstuhl angeboten. Im Rahmen dieser Rundgänge wird ein besonderes Augenmerk auf den Welterbetitel des Doms gelegt: Wie kam der Dom 1981 auf die Liste des Welterbes? Was ist das besondere, universelle Erbe? Was bedeutet der Welterbetitel für den Dom heute? Außerdem wird beleuchtet, wie der Erhalt des Doms besonders nachhaltig gestaltet werden kann. Tickets gibt es an am Sonntag für neun Euro, ermäßigt 5,20 Euro, in der Dom-Info.

Im SchUM-Gemeindezentrum Speyer (Judenhof) werden zwei kostenfreie Führungen um 11.45 Uhr und um 16 Uhr angeboten. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Eine Anmeldung vorab ist nicht notwendig.

„Unsere Welt. Unser Erbe. Unsere Verantwortung“

Das SchUM-Gemeindezentrum ist seit Juli 2021 gemeinsam mit den SchUM-Stätten in Worms und Mainz erstes jüdisches UNESCO-Weltkulturerbe in Deutschland. Interessierte erfahren Wissenswertes über die Geschichte der Speyerer jüdischen Gemeinde und lernen die mittelalterliche Synagoge mit Frauenschul sowie die romanische Mikwe (Ritualbad) kennen. Wer neugierig geworden ist, kann außerdem das Museum SchPIRA am Welterbetag kostenlos besuchen.

Zum Welterbetag lädt die Deutsche Unesco-Kommission gemeinsam mit dem Verein Unesco-Welterbestätten Deutschland und allen Welterbestätten in Deutschland zu Streifzügen durch das Erbe der Menschheit ein. Unter dem Motto „Unsere Welt. Unser Erbe. Unsere Verantwortung“ rücken die 51 Welterbestätten in Deutschland Fragen der Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt von Führungen und Mitmachaktionen. Der Welterbetag wurde 2005 ins Leben gerufen. Seither wird er alljährlich am ersten Sonntag im Juni deutschlandweit begangen. Führungen und Vorträge, Musik und Aktionen gewähren Blicke hinter die Kulissen des Welterbes und laden zum Erkunden und Entdecken des Kultur- und Naturerbes ein.

Info

Informationen und Veranstaltungen unter: https://www.unesco-welterbetag.de.