Der Verkauf von Backwerk ist im Lockdown erlaubt. Speyerer Betriebe haben ihn jedoch eingeschränkt. Der Laden von Brezel Ecker in der Maximilianstraße 37 ist geschlossen und ausgeräumt worden. Nach RHEINPFALZ-Informationen soll er auch nicht mehr eröffnet werden. Er wurde von einem Franchisenehmer des Homburger Großbäckers betrieben, der auf Anfrage nicht informiert. Die Filiale war 2017 eröffnet worden, was zu kritischen Nachfragen im Stadtrat geführt hatte, weil ausgerechnet in dieser Phase die Speyerer Traditionsbäckerei Berzel mit ihren Verkaufsstände in der Fußgängerzone dabei war, sich neu zu etablieren. Diese lässt zurzeit ihre Häuschen am C&A und an der Nordsee geschlossen, verkauft aber am Kaufhof weiterhin. „Unmöglich, den Betrieb aufrechtzuerhalten“ ist es laut Aushang im Lockdown „Panem Spirae“ in der Maximilianstraße, seit 2020 Nachfolger der früheren „Back-Factory“.