Die Feuerwehr Speyer hatte am Sonntag einen Einsatz, weil „Öl auf dem Gewässer“ im geschützten Bereich des Berghäuser Altrheins zwischen Speyer und Römerberg gemeldet worden war. Zwölf Kräfte rückten gegen 11 Uhr aus, eine Bootsbesatzung inspizierte die Stelle, die der Pilot eines am Flugplatz Speyer gestarteten Flugzeugs mitgeteilt hatte. Vor Ort stellte sich dem stellvertretenden Stadtfeuerwehrinspekteur Christian Kölsch zufolge heraus, dass es sich um Algen an der Wasseroberfläche handelte. Diese hätten möglicherweise in der Sonne so geglitzert, dass sie aus der Luft für Öl gehalten werden konnten. Der Alarm sei somit „in gutem Glauben“ ausgelöst worden.