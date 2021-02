Unbekannte Täter haben am Montag und Donnerstag versucht, durch betrügerische Anrufe bei einer 53-jährigen Speyererin 1000 Euro zu ergaunern.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gaukelten die Betrüger der 53-Jährigen bei einem ersten Anruf am Montag ein Preisgeld bei einer Teilnahme an einem angeblichen Gewinnspiel vor. Details zur Übergabe des Geldes wollte man der Frau später zukommen lassen. Am Donnerstag gegen 11.36 Uhr wurde ihr telefonisch mitgeteilt, dass sie angeblich 38.000 Euro gewonnen habe. Für Versicherung und Transport der Summe müsse sie jedoch 1000 Euro als Vorzahlung leisten. Die Bezahlung solle in Google-Play-Karten erfolgen, die die Angerufene besorgen und an zwei Vertreter der Lotterie übergeben solle, wenn diese ihr den Gewinn überbringen.

Die 53-Jährige schöpfte Verdacht und verständigte die Polizei. Zu einer Gewinnübergabe kam es nicht. Der Täter rief nach zwei Stunden erneut an, legte jedoch sofort auf, als ihm die 53-Jährige mitteilte, die Karten nicht besorgt zu haben.