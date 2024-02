„Betrug mit angeblicher Waschmaschine“, titelt die Polizei über einem Vorfall, der sich nach ihren Angaben am Samstag gegen 11.30 Uhr in einer Pizzeria in der Innenstadt ereignet hat. Dort sei ein Unbekannter aufgetaucht und habe erwähnt, dass er bei einem großen Elektromarkt arbeite, wo gerade ein Räumungsverkauf stattfinde. Er habe einem Angestellten der Pizzeria eine Waschmaschine für 320 Euro angeboten und ihm eine Handynummer gegeben. Der Geschädigte habe die Summe bezahlt, zur für 14 Uhr angekündigten Lieferung sei es jedoch nicht gekommen. Die Handynummer sei nicht vergeben gewesen.