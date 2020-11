Der Advent ist noch einige Wochen entfernt, da hat in Speyer schon der erste Adventskranz gebrannt. Polizei und Feuerwehr mussten am Dienstagabend, 19 Uhr, zu einem Wohnhaus in Speyer-Nord ausrücken. Dort hat laut Polizei die Bewohnerin Kerzen eines Kranzes entzündet und diesen dann unbeaufsichtigt gelassen, bis er sich entzündete. Ein Nachbar habe den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht.

Es sei zu starker Rauchentwicklung, aber keinem größeren Schaden und auch keinen Verletzten gekommen, so die Polizei. Sie warnt: „Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen zu lassen, da diese auch schon bei einer kurzfristigen Abwesenheit zu Bränden mit weitreichenden Folgen führen können.“