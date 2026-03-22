Der Verkehrsverein Speyer (VVS) stellt sich neu auf. Verjüngung gehört dazu und die Botschaft, dass vieles bewegt werden kann, wenn alle an einem Strang ziehen.

Im Jahr 2013 übernahm Uwe Wöhlert den Vorsitz des VVS. 2027 soll Schluss sein. Noch im laufenden Jahr bekommt er einen neuen Stellvertreter an die Seite. Benni Begner wurde bei der Mitgliederversammlung am Freitagabend einstimmig als Nachfolger von Bernd Kopietz gewählt. Der schied aus: berufliche Doppelbelastung, so ein Teil der Begründung. Einen weiteren Faktor nannte Kopietz in der Zusammenkunft, die er für den erkrankten Vorsitzenden leitete: Der Vorstand des Brezelfest-Veranstalters, Sommertagszug-Ausrichters und Judenhof-Betreibers soll verjüngt werden.

Mit Begner ist ein erster Schritt getan. Der 41-Jährige war bislang Beirat und stellvertretender Verantwortlicher für den Brezelfestumzug. Dass das Engagement beim VVS offenbar „erblich“ ist, zeigt sich an Sophie Scherer. Mit ihren 27 Jahren ist sie ebenfalls ein junger Zuwachs als Nachfolgerin Begners, dessen Position im Beirat frei wurde. Sie hat den VVS bereits modernisiert. „Sophie kümmert sich liebevoll um unseren Instagram-Auftritt“, sagte Kopietz. Das Besondere: Mit Scherer bringt sich eine dritte Generation der Dynastie Fritz Hochreither – Ehrenmitglied und Archivar des VVS – ein. Ihre Mutter Petra Hochreither ist ebenfalls im Verein engagiert.

Geschäftsführung wechselt

Die nächste einschneidende Veränderung wird Ende des Jahres kommen. Claus Rehberger hat seinen Abschied vom Amt des Geschäftsführers erklärt. „Wir waren schon länger im Gespräch. Jetzt soll der Wechsel zum 31. Dezember 2026 stattfinden“, kündigte Kopietz an. Ein Nachfolger ist bereits gefunden: Theo Schmidbauer, Banker im Ruhestand, soll die anspruchsvolle Aufgabe übernehmen. „Er ist zahlen- und bilanzsicher wie sein Vorgänger“, sicherte Kopietz zu. Schon seit dem Brezelfest 2025 begleite Schmidbauer Rehberger bei den Alltagsgeschäften. „Eine gute Einarbeitung ist sichergestellt“, stellte Kopietz heraus.

Der Wechsel Schmidbauers hat zur Folge, dass sein Posten als Kassenprüfer vakant wird. Daniel Lutz wird diesen künftig ausfüllen. Noch offen sei eine Nachfolge auf Minijob-Basis von Anne Kerner, die im VVS-Büro tätig ist.

Rekordversuch steht an

Kopietz’ Dank richtete sich an alle, die sich für den Verein einsetzen. Herausgestellt wurde das Brezelfest. Bei diesem steht 2026 – wie bereits berichtet – ein Weltrekord im Raum. 111 Menschen sollen eine 111 Tonnen schwere Lok auf den Gleisen des Technik Museums 111 Meter weit ziehen. „Der Weltrekord ist beim Guinness-Buch angemeldet. Eine Rückmeldung gab es bisher nicht“, vermeldete die Sprecherin des Dirndl-Lederhosen-Stammtisches Christiane Köhler.

Dafür liegen bereits Anmeldungen von Unterstützern vor. „25 Einzelpersonen und zehn Vereine haben sich schon angemeldet“, berichtete Köhler. Unter anderem hätten sich der AV 03 Speyer mit deutschen Meistern und Olympioniken im Gewichtheben und Landrat a.D. Clemens Körner mit einer Riege des AC Mutterstadt angemeldet. Auch eine Cosplay-Gruppe stehe bereits auf der Teilnehmerliste. Köhler wies auf die Symbolik des Vorhabens hin: „Wenn Menschen zusammenhalten, entsteht eine Energie, die stärker ist als jede Maschine. Es ist ein Weltrekord, ja, aber vor allem ein Zeichen dafür, was Menschen gemeinsam erreichen können.“ Positiv: Dank 16 neuen Mitgliedern ist der VVS nun 684 Personen stark. Ein Ziel des Vorsitzenden Wöhlert bleibt bestehen: die 700 knacken.