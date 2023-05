Ein ehrenamtlicher rechtlicher Betreuer hilft Menschen bei bestimmten Aufgaben, die diese nicht selbst wahrnehmen können. Wolfgang Seemann ist ein solcher Betreuer. Im Interview mit Narin Ugrasaner in der Rubrik „Die stillen Helden“ berichtet er, was seine Tätigkeit besonders macht.

Herr Seemann, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Zurzeit führe ich sechs Betreuungen durch. Als rechtlicher Betreuer bin ich für alle administrativen Aufgaben zuständig, die die zu betreuenden Personen nicht mehr selbst wahrnehmen können. Ich unterstütze sie dabei, vertrete also die Interessen meiner Schützlinge bei Behörden, Krankenkassen, Heimen, Rentenversicherungen und anderen Institutionen. Ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist die Überwachung der Finanzen. Damit mir bei Abrechnungen und Zahlungen nichts durchflutscht, habe ich ein Buchhaltungsprogramm eingerichtet. Das ist zwar eine Menge Arbeit, lohnt sich aber. Hin und wieder muss ich auch über den Aufenthalt einer betreuten Person entscheiden. Am aufwändigsten ist aber die Aufgabe der Gesundheitsfürsorge.

Was ist das Schwierigste daran?

Wenn es um die Gesundheitsfürsorge geht, begleite ich betreute Personen zu Ärzten. Schwierig ist die Diskussion mit Ärzten, denn häufig wird die Intervention des Betreuers nicht gerne gesehen. Durch regelmäßige Schulungen bin ich aber gut informiert über die Wirkung von Medikamenten und insbesondere von Psychopharmaka. Um die optimale Versorgung zu erreichen, diskutiere ich dann schon mal mit den Ärzten. Das ist nicht immer einfach. Es gibt kooperative Ärzte, die meine Argumentation verstehen und Dinge ändern.

Was war das kurioseste Erlebnis?

Ich sollte eine Betreuung in Germersheim übernehmen. Die Betreuungsbehörde war aber dagegen mit dem Argument, es gäbe genügend Betreuer in Germersheim und einen Betreuer aus Speyer einzusetzen, sei nicht nötig. Die betreute Person hat darauf bestanden von mir betreut zu werden und sich durchgesetzt. Ihr Argument: „Den Seemann oder keinen.“

Warum machen Sie es gerne?

Nun, ich möchte Menschen helfen, die ihre alltäglichen Dinge nicht mehr alleine regeln können. Und ich freue mich, wenn mir das gelingt.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Ja, ich bekomme häufig Lob. Meine Schützlinge sagen zum Beispiel: „Sie sind der beste Betreuer, den ich je hatte“, oder „Ich möchte Sie nie mehr hergeben“. Das freut mich natürlich, motiviert und macht Spaß.

Würden Sie gerne einen Tag mit Ihrer Vorsitzenden tauschen?

Ich habe keine Vorsitzende. Als ehrenamtlicher Betreuer arbeite ich autark, tausche mich aber regelmäßig mit den zuständigen Betreuungsvereinen aus, und sie vertreten mich, wenn ich verhindert bin. Ich besuche auch regelmäßig Seminare zum Thema Betreuung, die von den Vereinen angeboten werden. So bin ich immer auf dem aktuellen Stand.

Was macht Ihr Ehrenamt besonders?

Wenn ich die leuchtenden Augen meiner Schützlinge beim Besuch sehe, macht mir das Freude. Sie verlassen sich auf mich. Und ich setze alles ein, damit sie nicht enttäuscht werden. Ich hatte einen Schützling, der sich von Geburt an nicht artikulieren konnte. Wenn ich ihn besucht habe, haben seine Augen geleuchtet. Er zeigte Dankbarkeit und Glück über Mimik und Augen. Das war eine besondere Form der Verständigung, die mich beeindruckt hat. Er konnte mich also als jemanden, der ihm gut tut, einordnen. Und er hat mich bei jedem Besuch zu Spaziergängen gedrängt.

Welchen Tipp haben Sie für Anfänger?

Gegenseitiges Vertrauen ist die Grundvoraussetzung für eine für beide Seiten zufriedenstellende Betreuung. Zuhören, auf Wünsche eingehen, soweit machbar, und sich in die Situation der betreuten Person einfühlen. Dann wird die Betreuung in der Regel harmonisch sein. Zudem helfen regelmäßiger Erfahrungsaustausch mit anderen Betreuern und Weiterbildung in den Vereinen, um sich in neuen Situationen zurecht zu finden.

Zur Person

Wolfgang Seemann (72) ist seit 2015 als ehrenamtlicher rechtlicher Betreuer für Betreuungsvereine, unter anderem den SKFM Speyer tätig. Er engagiert sich auch im Kunst- und Kulturverein Römerberg.