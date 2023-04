Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Andy Englert 42 Jahre war, hat er gedacht: Das kann es nicht gewesen sein. Er wollte beruflich Neues, die Möglichkeit zu verändern, aber stets mit Nähe zum Menschen. In Speyer hat er das gefunden.

Über 20 Jahre lang war Andy Englert Vorarbeiter in einer Friedhofsgärtnerei in Mannheim, in der er seine Ausbildung gemacht hat. Er wechselte zum Bauhof in Limburgerhof. Zwei Jahre hat Englert