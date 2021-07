Beim Rotary Club Speyer hat Clemens King die Präsidentschaft an Andreas Kreimeyer übergeben. Die Spendenbereitschaft der 70 Clubmitglieder war King zufolge „trotz oder gerade wegen Corona“ groß.

„Das Clubleben haben wir konsequent durchgehalten – und das freut mich besonders“, sagte King bei der Übergabe am Montag im Hotel Löwengarten. Er erinnerte an die virtuellen Meetings seit 26. Oktober 2020. Seinem 66-jährigen Nachfolger Andreas Kreimeyer, pensionierter Vorstand der BASF, wünschte er weniger Corona-Beschränkungen sowie die Rückkehr zu einem normalen Jahr.

Auch ohne das bereits geplante Benefizkonzert habe der Club im Vorjahr rund 37.000 Euro für lokale und internationale Projekte aufgebracht. 15.500 Euro davon gingen demnach an das Programm „Kultur-Support-Speyer“ und 9000 Euro an den Verein Tsalaya Africa, der Ausbildungsprojekte in Südafrika fördert. Es seien auch drei neue Freunde in den Rotary Club Speyer aufgenommen worden.

„Menschen helfen“

Kreimeyer will im Amt das freundschaftliche Miteinander betonen. Der Biologe betonte, die Rotary-Aussage „Menschen helfen“ umfasse beide Aspekte: „Wir helfen uns gegenseitig als Freunde, und wir helfen denjenigen, die unsere Hilfe brauchen.“