75 Personen sind am Montag bei der erstmaligen Wiedereröffnung des Abstrichzentrums in der Halle 101 für Reiserückkehrer getestet worden. Das hat Feuerwehrinspekteur Peter Eymann auf Anfrage mitgeteilt. Die Wehr koordiniert den Betrieb des Zentrums zusammen mit dem DRK-Kreisverband Speyer. Es waren aber auch Personen ohne Termin ins Abstrichzentrum gekommen, was die Helfer dort vor Herausforderungen stellt, wie die Pressesprecherin der Stadt, Lisa Eschenbach, betont. „Da es sich bei den Personen ohne Termin um Rückkehrer aus Risikogebieten handelt und für diese eine Testverpflichtung besteht, wurde niemand weggeschickt und trotzdem getestet“, sagte sie. Sie weist erneut darauf hin, dass auch Reiserückkehrer aus Risikogebieten „zwingend vorab einen Termin vereinbaren müssen, um die Abläufe vor Ort nicht durcheinanderzubringen“. Die Abstrichtermine seien zeitlich eng getaktet, um möglichst viele Personen testen zu können. Wegen des großen Andrangs war die Öffnungszeit der Halle 101 am Montag bis 21 Uhr verlängert worden. Vorherige telefonische Terminvereinbarung über die Hotline des DRK ist zwingend erforderlich. Aufgrund der vielen Telefonanrufe an der Hotline ist ab Mittwoch, 12. August, ein zweites Telefon geschaltet: Die Nummern lauten 06232 600212 und 06232 600214. Sie sind von montags bis freitags, 9 bis 14 Uhr, erreichbar. Zum Abstrichzentrum ist ein Nachweis über den Auslandsaufenthalt mitzubringen, etwa in Form einer Hotelrechnung. Das Abstrichzentrum öffnet wieder am Mittwoch, 12. August, „aufgrund der Vielzahl von Anfragen von 16 bis 21 Uhr“.