Die am Mittwoch in Kraft getretene 3G-Regel am Arbeitsplatz hat bei den Corona-Schnelltest-Zentren in Speyer für Warteschlangen gesorgt. Auf Anfrage der RHEINPFALZ teilte Stadt-Pressesprecherin Lisa Eschenbach mit, dass der Andrang am DRK- und Malteser-Testzentrum seit Dienstag schon „riesig“ gewesen sei.

Es hätten sich Schlangen gebildet, schon bevor diese geöffnet wurden. Weil alle Termine schon ausgebucht seien, seien auch viele Menschen ohne Termin gekommen. Das Testzentrum, das die Stadt mit dem ASB gemeinsam betreibt, hatte am Mittwoch geschlossen. „Dort wird es am Donnerstag aber wohl ähnlich aussehen“, blickt Eschenbach voraus.

Etwas ruhiger ist es wohl in den Apotheken, die Corona-Schnelltests anbieten, gelaufen: „Der Andrang ist groß, aber noch zu bewältigen. Da wir nur nach Terminvergabe testen, hatte sich bei uns auch keine Schlange gebildet“, erklärte Cora Claus von der Erlich-Apotheke auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Am Mittwochvormittag haben Kunden mit Termin – noch am späten Dienstagabend gab es online freie Zeitfenster – bei dem von den Maltesern betriebenen Testzentrum binnen weniger Minuten ihren Nasen- oder Rachen-Abstrich hinterlassen können. Gegen 10.30 Uhr warteten in Speyer-Nord nur fünf Männer und Frauen darauf dranzukommen. Dagegen war am späten Dienstagabend weder bei den Apotheken noch beim DRK-Testzentrum ein Termin für den Morgen online buchbar. Am Mittwochnachmittag gab es für Donnerstag ebenfalls noch Zeitfenster für Online-Terminbuchungen bei den diversen Testeinrichtungen – allerdings nicht für jeden Zeitraum, was es für berufstätige Testpflichtige nicht einfach macht.

Es gibt nur eine Richtung

Einfacher ist es mit der Entwicklung der Inzidenzwerte, die das Landesuntersuchungsamt übermittelt: Die kennen derzeit nur eine Richtung – steigend. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde gestern für Speyer mit 472,9 angegeben (Vortag: 409,9). Ausschlaggebend waren 65 erkannte Neuinfektionen binnen 24 Stunden im Stadtgebiet. Aktuell gelten 541 Speyerer als an Covid-19 erkrankt. mame/tbg