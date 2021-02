Bei beiden Konfessionen gab und gibt es Andachten mit Musik im Dom und Evangelischen Kirchen. Es ist die derzeit einzige Möglichkeit vor Menschen live zu musizieren. Die Musik erfüllt dabei eine ursprüngliche Funktion.

Nach der erfolgreichen Premiere in der Adventszeit erleben die Andachten mit Musik im Dom in der Fastenzeit eine Neuauflage unter dem Titel „Halte.Punkt.Kreuz“. Der Aufbau der liturgischen Feier ist gleich geblieben – und das Gebet, das nun an die Stelle des ökumenischen Gebets in der Adventszeit getreten ist, passt sehr gut in diese Tage. Die Andachten bieten die Chance zu einem spirtuellen Moment der Einkehr in der besinnlichen Zeit, in dem sich Text- und Musikteile gegenseitig durchdringen. Die Musik kehrt zu ihrer abendländlichen Urfunktion zurück und spricht in der aktuellen Sitiuation nur so live zu Menschen: eine ganz spezielle Erfahrung.

In der ersten Andacht wurde mit einigen der „Kleinen geistlichen Konzerte“ von Heinrich Schütz die musikalische Linie aus der Vorweihnachtszeit fortgeführt, denn auch da wurde oft Musik des Sagittarius gesungen und gespielt. Doris und Martin Steffan sangen diesmal, begleitet von Robert Sagasser an der Gambe und Domkapellmeister Markus Melchiori an der Truhenorgel. Domorganist Markus Eichenlaub spielt Bach an der großen Orgel. Liturg war zum Auftakt Domdekan Christoph Maria Kohl.

Bilder zum Kreuzweg

Die Andachten haben nun auch einen speziellen optischen Akzent, denn im Dom sind bis Ostern wieder die ausdrucksvollen Bilder zu den Kreuzwegstationen des zeitgenössischen Künstlers Stefan Weyergraf gen. Streit zu sehen.

Heute Abend geht die Reihe weiter – mit dem Auftritt des Countertenors Andreas Scholl, der unter anderem Bachs Kantate BWV 54 „Widerstehe doch der Sünde“ singt. Scholl gehört gewiss zu den herausragenden Bach-Sängern unserer Zeit.

Rossinis Barbier in der Kirche

Die Musikalischen Abendandachten in den Evanglischen Kirchen der Stadt sollten jetzt wieder regelmäßig stattfinden. Doch nun ist leider wieder eine Pause mit Mitte März eingetreten. Die Andacht am 14. Februar war aber nicht nur deshalb speziell, so dass wir an dieser Stelle aus dem Bericht von Ellen Bredehöft zitieren wollen:

„Unter dem Motto ,Unerhörtes – Alles hat seine Zeit, auch das Lachen’ (Prediger 3,4) lud Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger mit einem ebenso unerwarteten wie heiteren Programm zur musikalischen Abendandacht am Fastnachtssonntag in die Christuskirche Speyer-Nord. Kirchenpräsident i.R. Eberhard Cherdron begrüßte und führte ebenso musikkundig wie unterhaltsam durch das Programm, das mit dem Streit zwischen David und Goliath , der ersten Sonate aus Johann Kuhnaus „ Musicalische Vorstellung einiger Biblischen Historien in sechs Sonaten auf dem Claviere zu spielen“ (1700) begann. Frühbarocke Programmmusik mit lautmalerischen Überschriften bot Johann Sebastian Bachs Vorgänger an der Leipziger Thomaskirche seinem Publikum: „Das Pochen und Trotzen des Goliath“, „Die Herzhaftigkeit und der Mut Davids, dessen Begierde den stolzen Mut des Riesen zu brechen und das kindliche Vertrauen auf Gottes Hilfe“, „Das Streitgespräch“ (Kampfszene), „Die Freude der Israeliten“,und „Allgemeiner Jubel“ lassen eine kontrastreiche und zupackende Musik erwarten, die vom Organisten auch genauso kraftvoll umgesetzt wurde, während der 2. Satz mit der Überschrift „Das Zittern der Israeliten und das Gebet zu Gott“ die auf Luthers Choral „Aus tiefer Not“ entnommene Melodie sehr sanglich zitierte. Das Stück mündet in einen wahren musikalischen Freudentaumel der Israeliten über den Sieg Davids mit einer tänzerischen Gigue, einem schmetternden Konzert von Hornsignalen und einem leichtfüßigem Menuett.

W.A.P. Mozart?

Warum gerade diese prominente Geschichte um den Sieg Davids auch ein beliebtes Fastnachtsthema ist? Nun, der Sieg über Goliath ist dem Sieg über den Tod gleichzusetzen, den die Christen nach Ablauf der nun bevorstehenden Fastenzeit mit dem Osterfest feiern können, also ein überaus passendes Stück für den letzten Sonntag vor der Fastenzeit.

Kennen Sie W.A.P. Mozart oder seine „Vier Stücke für die Trompetenuhr“? Satzüberschriften wie „Largo ma non largo“ oder „Rondo alla Turkey“ lassen bereits auf einen parodistischen Hintergrund schließen und so verbirgt sich hinter der modernen Mozart-Parodie auch niemand anderes als der Komponist und ehemalige Organist am Wiener Stephansdom Peter Planyavsky. Vinzenz Carl Plagiavsky oder PVC, wie er seine Werke zu signieren pflegt – ein Pseudonym, das Bände spricht.

Die vier Stücke für die Trompetenuhr, ein Instrument, das es nicht gibt, sorgten jedenfalls für Heiterkeit im Zuschauerkreis um die Ohlertsche Rundorgel.

Mit Nationalhymne

Es gab Zeiten, da wäre die Aufführung einer Rossini-Ouvertüre in einem Kirchenraum sträflich verpöhnt gewesen. Eberhard Cherdron verwies dabei auf eine in der „Allgemeinen Musicalischen Zeitung“ des Speyerer Verlegers Heinrich Boßler im Jahr 1788 erschienene Notiz, die sich dergleichen verbot. Nichtsdestotrotz erwies sich die Orgelbearbeitung der Rossinischen Ouvertüre zum „Barbier von Sevilla“ als wunderbare Ergänzung des Programmes und der Bogen von Mozart zu Gioacchino Rossini über das von beiden vertonte Figaro-Libretto von Beaumarchais gelang perfekt.

Die daran anschließende „Sinfonia col tanto applaudito inno popolare“ (Sinfonia mit der so sehr gefeierten Nationalhymne) des Franziskaners Padre Davide da Bergamo (1791-1863) ist ein weiteres beredtes Beispiel für eine Orgelmusik im Stil italienischer Opern, bei der typisch orchestrale Satztechniken (z.B. führende Melodiestimme, mit gebrochenen oder schnell repetierenden Begleitakkorden) unbesehen auf die Orgel übertragen werden. Das Stück, in dem nach einer langsamen Einleitung ein spielfreudiges Allegro vivace und die Melodie der damaligen österreichischen Nationalhymne (Norditalien gehörte damals zu Österreich) alternieren, war gedacht als Begleitmusik zum Offertorium in einer feierlichen Messe. Die Melodie ist uns heutzutage übrigens sehr bekannt, denn mittlerweile singen wir dazu den Text der deutschen Nationalhymne. Nationalhymne und Choral – keine abwegige Verbindung, denkt man an religiöse Kampflieder wie Luthers „Ein feste Burg ist unser Gott“. Da ist er wieder, der Bogen vom weltlichen zum kirchlichen Inhalt oder umgekehrt.

„St. Louis Blues“

Den Bogen zum Valentinstag schlug Robert Sattelberger mit dem letzten Konzertbeitrag des Abends, dem weltbekannten „St. Louis Blues“ von W.C. Handy in einer Bearbeitung des Jazzpianisten Thomas „Fats“ Wallers, in dem eine Frau über eine verlorene Liebe klagt.

Eberhard Cherdron als Moderator und Robert Sattelberger an der Rundorgel der bis auf den letzten möglichen Platz gefüllten Christuskirche Speyer-Nord boten eine kurzweilige Abendunterhaltung und den Beweis, dass virtuose Orgelmusik durchaus auch heiter daherkommen kann.