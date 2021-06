In der Dreifaltigkeitskirche und anderen evangelischen Kirchender Stadt gibt es nun wieder regelmäßig Andachten mit Musik. Am Sonntag spielt Kristian Nyquist die „Goldberg-Variationen“.

Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 waren die Musikalischen Abendandachten in protestantischen Kirchen Speyers die ersten Veranstaltungen, die es mit Musik vor Publikum in der Stadt wieder gab. Mit ihnen begann zugleich eine Reihe, die in vielen Kirchen der Stadt Station machte. Im Advent gab es in einer solchen Andacht in der Dreifaltigkeitskirche den kompletten ersten Teil des Bachschen Weihnachtsoratoriums. Und zur Fasenacht in diesem Jahr spielte Bezirkskantor Robert Sattelberger ein speziell heiteres Programm in der Christuskirche.

Viele Pläne des Kirchenmusikdirektors konnten aber der Pandemie und des Lockdowns wegen leider nicht realisiert werden. Doch nun gibt auch für dieses Format die Hoffnung auf Besserung. Nachdem schon Ende April eine Andacht mit Musik in der Dreifaltigkeitskirche war, gab es jetzt wieder eine – und die Reihe wird am Sonntag fortgesetzt. Das Cembalo stand und steht dabei im Blickpunkt.

Musik für Cembalo

Am letzten Sonntag im Mai standen auf dem Programm von Robert Sattelberger als Werke für Cembalo die Suite in a-moll von Johann Caspar Ferdinand Fischer sowie die zweite englische Suite von Bach, dazwischen sang Simone Pepping pfingstliche Lieder aus Bachs „Schemelli-Gesangbuch“.

Am 6. Juni, 18 Uhr, spielt nun in der Dreifaltigkeitskirche der gebürtige Mannheimer und jetzige Professor für Cembalo in Karlsruhe, Kristian Nyquist, Bachs berühmte „Goldberg-Variationen, die er eine Woche später auf Einladung der Franz-Liszt-Akademie auch in Budapest in Ungarin spielen. Die Lesungen hält Kirchenpräsident in Ruhe Eberhard Cherdron.

Gespielt wird übrigens auf einem Sassmann-Cembalo, nach dem Vorbild von Christian Zell 1728 gebaut.