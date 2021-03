Mit der vorletzten Andacht „Halte.Punkt.Kreuz“ im Dom zu Speyer, bei der Weihbischof Domprobst Otto Georgens der Offiziant war, wurde musikalisch der Bach-Schwerpunkt abgeschlossen mit der Pergolesi-Bearbeitung „Tilge, Höchster, meine Sünden“ BWV 1083.

Giorgia Cappello, Sopran, und Julia Werner, Alt, waren die Gesangssolistinnen. Es spielte das von Felicitas Laxa angeführte Chiarina-Streichquintett. An der Truhenorgel saß Domkantor Joachim Weller, der schon 2018 eine Aufführung des Werks im Dom bei Cantate Domino geleitet hatte.

Am Donnerstag, 25. März, ist wegen des Feiertags Mariä Verkündigung keine Andacht „Halte.Punkt.Kreuz“. Die nächste und letzte ist dann am Vorabend des Palmsonntags, am Samstag, 27. März, um 18 Uhr. Der Offiziant ist wie in der ersten Domdekan Christoph Maria Kohl. Das Musikprogramm sieht aus Joseph Haydns Zyklus „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ die Introduktion, die Sonata IV „Eli, Eli, lama asabthani?“, die Sonata VI „Consummatum est“, die Sonata VII „Pater! In manus tuas commendo spiritum meum“ sowie „Il terremoto“ (Das Erdbeben) vor. Es spielt das Ensemble „QUINT:essenz“ unter der Leitung von Michael Teichert.

Fast nur langsame Sätze

m vergangenen Jahr gab es vor dem Lockdown noch in der Krypta eine Aufführung der Klavierfassung dieses außergewöhnlichen Werks von Haydn. Es besteht mit Ausnahme des abschließenden gut einminütigen „Erdbebens“ nur aus langsamen Sätzen, die über die sieben Worten Jesu am Kreuz meditieren. In keinem der vier Evangelien sind alle sieben Aussagen des Erlösers erwähnt, erst aus der Verbindung der vier Passionsberichte ergibt sich die symbolträchtige Siebenzahl.

Joseph Haydn komponierte das im Ganzen rund einstündige Werk für den Priester José Saenz de Santamaría, Marqués de Valde-Íñigo, aus Cádiz in Andalusien, wo es wohl am Karfreitag 1787 uraufgeführt wurde. Zwischen den Musikstücken gab es Reflexionen des Geistlichen über die Schriftworte. Diese Tradition wird bis in die Gegenwart fortgeführt. Berühmt geworden sind die Zwischentexte von Walter Jens, die dieser selbst in vielen Konzerten und einigen CD-Produktionen sprach.

Schon oft im Dom

Vor 225 Jahren wurde Haydns eigene Fassung des Stücks als Oratorium in Wien uraufgeführt. Der Text stammt wahrscheinlich von Gottfried van Swieten, der Haydn und Mozart mit der barocken Musik Bachs und Händels vertraut machte.

Die Oratorienfassung der „Sieben letzten Worte“ erklang auch schon mehrfach im Dom, unter anderem vor 30 Jahren mit der Gächinger Kantorei unter Helmuth Rilling (davon gibt es auch einen Film und einen Mitschnitt auf CD) und vor zehn Jahren mit den SWR Radio-Sinfonieorchester Stuttgart unter Sir Roger Norrington.

Apropos Haydn und Baron van Swieten. Letzterer hat auch den Text zum Oratorium „Die Schöpfung“ redigiert und aus der englischen Vorlage übersetzt. „Die Schöpfung“ wurde am Freitag vergangener Woche vor 222 Jahren in Wien uraufgeführt.

