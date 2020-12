Das Programm für die Adventsandacht in St. Otto in Speyer-West am Sonntag steht nun fest. Es erklingen von Bach vier Choräle aus dem Weihnachtsoratorium - Wie soll ich Dich empfangen, Ach mein herzliebes Jesulein, Brich an du schönes Morgenlicht und Wir singen Dir in Deinem Heer -, zwei Sätze der Solosonate a-Moll für Violine, zwei Lieder aus dem Schemelli-Gesangbuch - O Jesulein süß, o Jesulein mild (Tenor)

Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesulein, mein Leben (Tenor) - und die Variationen vier und fünf aus den Canonischen Veränderungen über „Vom Himmel hoch“, von Händel aus dem „Messias“ die Sopranarie „Erwach, frohlocke“ und das Duett Sopran/Alt „Er weidet seine Herde“ sowie die Sonate A-Dur für Violine und Basso continuo, von Peter Cornelius drei Lieder aus dem Zyklus „Weihnachtslieder“ und von Adolphe Adam Cantique de Noel. Ausführende sind Ekaterina Kuridze, Sopran, Barbara Schramm, Alt, Michael Wagner, Tenor, Paul Stauch-Erb, Violine, und Leo Kraemer, der die Gesamtleitung hat. Am Sonntag, 3. Januar, um 16 Uhr wird es in St. Otto auch eine musikalische Andacht zum Neuen Jahr geben.

Anmeldungen im Pfarrbüro, Telefon 102-140, oder mailto: pfarramt.speyer@bistum-speyer.de oder http://www.palatina-klassik.eu