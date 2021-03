Am 20. März erklingt bei der Andacht im Dom zu Speyer um 18 Uhr Bachs Vertonung des Psalms 51 „Tilge, Höchster, meine Sünden“, eine Bearbeitung des Stabat mater von Pergolesi. Am Sonntag hat Bach Geburtstag, den 336.

Die Andachten „Halte.Punkt.Kreuz“ im Dom zu Speyer sind keine Konzerte, sondern gottesdienstliche Feiern, in denen der Musik eine wichtige Bedeutung zukommt. Werke von Johann Sebastian Bach bilden einen besonderen Schwerpunkt, so dass man fast geneigt sein könnte, von einem Bach-Fest in Speyer in dieser Passionszeit zu reden. Auch heute um 18 Uhr gibt es wieder ein Stück des Thomaskantors – ein besonderes, denn die Vertonung des Psalms 51 „Tilge, Höchster, meine Sünden“ ist eine Bearbeitung des schon damals berühmten Stabat mater von Pergolesi, das mit einem neuen Text unterlegt ist und bei dem die Musik von Bach ein wenig bearbeitet wurde. Geplant war die Aufführung im Dom mit dem Interpreten von heute Abend schon vor einem Jahr, fiel aber dem ersten Lockdown zum Opfer. Immer noch nicht möglich ist der vorgesehene Einsatz des Mädchenchors am Dom. Immer noch nicht wieder möglich sind auch Aufführungen der großen Passionen Bachs. Doch ist es der Speyerer Dommusik bei den Andachten überzeugend gelungen, einmal andere Musik Bachs, die einen Bezug zur Passion hat, vor Publikum aufzuführen und sie in dieser Zeit des Kirchenjahres in ebenso andachtvoller wie intensiver Weise zu uns sprechen zu lassen.

Am 21. März ist (nach julianischem Kalender) übrigens der 336. Geburtstag von Bach. Aus diesem Anlass gibt es morgen um 15 Uhr einen Live-Stream mit der Gaechinger Cantorey unter Hans-Christoph Rademann. Sie führt in Ludwigsburg Bachs h-moll-Messe auf. Das Konzert wird in Kooperation mit dem Bach-Archiv Leipzig auf www.bachakademie.de sowie den Facebook-Kanälen von Bachakademie und Bach-Archiv ausgestrahlt. In der Pause gibt es ein Gespräch zwischen Akademieleiter Rademann und Bachfest-Intendant Michael Maul, das Anfang März im Bacharchiv Leipzig aufgezeichnet wurde. Seit zwei Wochen liegt nun auch eine neue eindrucksvolle CD-Aufnahme von Bachs Matthäus-Passion mit der Gaechinger Cantorey vor, die schon unter Corona-Bedingungen und mit Abstand im Herbst 2020 eingespielt wurde.