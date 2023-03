Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der musikalischen Abendandacht in der Gedächtniskirche am Sonntag hat Wolfgang Heilmann, Bezirkskantor von Bad Bergzabern und Germersheim, an der Orgel Werke von Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn-Bartholdy gespielt. Kirchenpräsident i. R. Eberhard Cherdron hat an diesem Abend die Liturgie übernommen.

Im Zentrum der Andacht stand die große Orgelsonate Nr. 6 von Felix Mendelssohn-Bartholdy über das Kirchenlied von Martin Luther „Vater unser im Himmelreich“, eingerahmt von