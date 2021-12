Etwa zu zwei Dritteln waren die zur Verfügung stehenden Plätze im Dom besetzt, als die Andachtsreihe „Halte.Punkt.Advent“ in der ersten Adventswoche gestartet ist. Das war auch bei der dritten Andacht am Donnerstag so. Das bekannte Adventslied „Macht hoch die Tür“ stand im Mittelpunkt, aber auch der alte Hymnus „Gott, heilger Schöpfer aller Stern“ wurde im Wechsel von Domchor und Gemeinde gesungen.

Kaplan Matthias Schmitt ging in seinem Impuls auf die Entstehung des Liedes „Macht hoch die Tür“ mit dem Text des ostpreußischen Pfarrers Georg Weissel ein – die heute übliche Melodie ist im Freylinghausenschen Gesangbuch, Halle 1704, überliefert – und auf dessen Botschaft, Türen und Herzen zu öffnen. In der ersten Andacht sprach Domdekan Christoph Kohl über Philipp Nicolais „Wachet auf“: eine schöne Idee, über die Choraltexte zu predigen.

Der von Domkapellmeister Markus Melchiori und Domkantor Joachim Weller abwechselnd geleitete Domchor sang aufs Schönste neben einer Motette von Max Reger vor allem englische Chorstücke der Romantik, die von erlesener Klangschönheit sind. Sehr inniger Schlusspunkt war ein Ave Maria von Elward Elgar, der übrigens katholisch war. Unter anderem Musik von Mendelssohn Bartholdy spielte Domorganist Markus Eichenlaub.

Gewohnte Stille, aber mehr Licht

Beim Verlassen des Doms hat sich gegenüber den Andachten im Corona-Jahr 2020 eine Äußerlichkeit verändert: es ist mehr Licht. Stille (wohltuende) ist nun noch immer, aber es sind die Beleuchtung in der Maximilianstraße und seit dieser Woche auch die Lichter am großen Tannenbaum vor dem Dom an – wiewohl Weihnachten ja erst am Abend des 24. Dezember beginnt.

Die nächste Andacht am Samstag, 11. Dezember, um 18 Uhr feiert Bischof Karl-Heinz Wiesemann. Die Schola Cantorum Saliensis gestaltet diesen Gottesdienst mit Gregorianischen Gesängen. Markus Eichenlaub spielt erneut auf der Orgel. Zum Freudensonntag im Advent heißt das Motto „Gaudete in Domino. Freut euch im Herrn“. Der dritte Advent ist der Sonntag Gaudete.

Gemeinsame Zeit des Innehaltens

Die letzte Andacht der Reihe findet dann am Donnerstag, 16. Dezember, 19.30 Uhr, statt. Die liturgische Leitung hat Kaplan Maximilian Brandt, die musikalische Gestaltung übernehmen die Domsingknaben. Die Orgel wird wieder von Domorganist Markus Eichenlaub gespielt.

Die Andachtsreihe „Halte.Punkt.Advent“ wurde 2020 unter dem Eindruck der Corona-Pandemie ins Leben gerufen. In den kurzen Wortgottesdiensten mit besonderer musikalischer Gestaltung geht es zum einen um die Adventszeit, also die Vorbereitung auf Weihnachten. Zum anderen wird auch die Situation im Zusammenhang mit Covid19 in einem gemeinsamen und stets auf die gegenwärtige Situation bezogenen Gebet thematisiert: Wo viele zwischenzeitlich die Pandemie für überwunden hielten, dominiert sie wieder unser Leben. Viele Menschen leiden unter der Krankheit, den Folgen, haben Angehörige verloren oder fürchten sich vor all dem. In dieser Situation machen Domkapitel und Dommusik das Angebot, zu einer gemeinsamen Zeit des Innehaltens und Krafttankens in den Dom zu kommen.

Anmeldung

Eine Anmeldung für die Andachten ist erforderlich: https://www.dom-zu-speyer.de/advent-und-weihnachten-2021/adventsandachten-haltepunktadvent. Interessierte, die über keinen Internetzugang verfügen, können sich direkt bei der Dommusik melden: Telefon 06232-1009310. Am Abend mitzubringen sind ein Immunisierungsnachweis oder aktueller zertifizierter Test und ein Lichtbildausweis. Es gibt keine Testmöglichkeit vor Ort, Selbsttests können nicht akzeptiert werden. Im Dom gelten durchgehend Maskenpflicht und das Abstandgebot. Da die Hygieneschutzmaßnahmen sich nach der geltenden Landesverordnung und den Dienstanweisungen der Diözese richten, sind Änderungen möglich.