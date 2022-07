In Speyer wird seit dieser Woche der Bahnübergang in der Mühlturmstraße umgebaut und modernisiert . Das bringt seit Montag Einschränkungen im Straßenverkehr mit sich. In mehreren Nächten kommen nun auch Zugausfälle hinzu, wie der zuständige Zweckverband Schienenpersonennahverkehr mitteilt. Betroffen sind demnach in den Nächten von Mittwoch/Donnerstag, 13./14. Juli, und Donnerstag/Freitag, 14./15. Juli, Dienstag/Mittwoch, 19./20. Juli, sowie Donnerstag/Freitag, 21./22. Juli, jeweils zwischen 18.45 und 1.30 Uhr, die S-Bahnen zwischen Germersheim und Speyer.

Sie fallen der Information zufolge aus und werden durch Busse ersetzt. Einige Züge der Regionalexpress-Linie von Frankfurt nach Karlsruhe machen in dieser Zeit um Speyer einen Bogen. „Je nach Verbindung kann es aufgrund der längeren Fahrzeiten des Busses zu erheblichen Reisezeitverlängerungen und Anschlussverlusten kommen“, warnt der Zweckverband. Er weist auch darauf hin, dass die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen aus Platzgründen nicht möglich ist. Betroffene werden gebeten, vor Reiseantritt die Fahrpläne zu studieren. Das Projekt betreffend seien sie online abrufbar: https://bauinfos.deutschebahn.com.