„Jesus lebt“ – diese Osterbotschaft haben die Kirchengemeinden in Speyer und Umland über die Feiertage in teilweise neuer Form unter die Gläubigen gebracht. Wegen der Corona-Pandemie fanden vergleichsweise wenige Präsenzgottesdienste statt; mehrere Osterfeiern aus – in den Besucherreihen – leeren Gotteshäusern wurden gestreamt. Die Katholiken feierten mit knapp 100 Gläubigen im Dom. Für die Teilnehmer an der stimmungsvollen Osternacht war die Ausgangssperre ausgesetzt. Weihbischof Otto Georgens leitete sie in Vertretung des erkrankten Diözesanbischofs Karl-Heinz Wiesemann. Er ermutigte in seiner Predigt, Jesus im Alltag zuzulassen: „Hier und nirgendwo anders ist der Ort unserer Bewährung, der Ort unseres Glaubens, der Ort unserer Begegnung.“

Bei den Protestanten feierte die neue pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst einen aufgezeichneten Gottesdienst in der Gedächtniskirche. Sie ging dabei auf die besondere Lage ein: Auch wenn Ostern nicht wie sonst in Kirchen stattfinden könne, finde es doch in den Herzen statt. Wüst: „An Ostern atmen wir den Geist der Freiheit.“